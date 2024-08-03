أخبار الاتحاد اليوم | مشعبي يكشف أزمة اللاعبين .. ورابطة عنق تقرب جاياردو من ناديه الجديد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 أغسطس 2024..

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الثالث من أغسطس 2024.

وجه الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، تحذيرًا للجهات المسؤولة، من ظهور أزمة كبرى تواجه أندية دوري روشن السعودي، تتعلق بإنهاء تعاقدات اللاعبين، بناءً على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم الأندية في الموسم المُقبل، من 30 إلى 25 لاعبًا.

عاد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للظهور على رأس أحاديث الأوساط الرياضية السعودية، خلال الساعات الماضية، في ظل وجود تضارب في الأقاويل حول مستقبل اللاعب مع الأزرق، في ظل تبقي عام في عقده مع الزعيم.

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لا يزال الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الخلود، يتذكر إنجازاته الرائعة مع ناديه السابق اتحاد جدة.

يستعد نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لتقديم مدربه الجديد، مارسيلو جاياردو، الذي يعود إلى بيته القديم بعد رحلة غير موفقة مع فريق الاتحاد السعودي.

ساعات قليلة، ويعلن نادي الاتحاد السعودي عن حسم صفقة مهمة، كانت مصدر قلق كبير للجماهير قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

تعاقد نادي الاتحاد السعودي، مع 3 لاعبين أجانب "دفعة واحدة"؛ ولكنهم لن يشاركوا مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة الاتحاد غير الربحية، رسالة شافية للجماهير الاتحادية، حول معسكر العميد واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

ومن المنتظر أن يلعب النمور، أمام ريال بيتيس الإسباني في رابع التجارب الودية على ملعب بينيتو فيامارين، بعد الهزيمة من إلتشي وإشبيلية وفارينزي.