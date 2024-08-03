الاتحاد يسد ثغرة حراسة المرمى دون التعرض لـ"قلب جوارديولا"!

العميد يوقع كل أوراق الصفقة والإعلان خلال ساعات...

ساعات قليلة، ويعلن نادي الاتحاد السعودي عن حسم صفقة مهمة، كانت مصدر قلق كبير للجماهير قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن إدارة الاتحاد أنهت كافة إجراءات التعاقد مع الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني.

وكتب رومانو تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، أكد خلالها أن الاتحاد وقع للتو على جميع المستندات الخاصة بانضمام رايكوفيتش إلى النادي كحارس مرمى جديد، مشيرًا إلى أن الصفقة كلفت خزينة العميد 11 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الاتحاد قد أجرى العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع حسام عوار وموسى ديابي، لكنه كان لا يزال في محاولات لسد ثغرة حراسة المرمى، خصوصًا بعد رحيل الثنائي مارسيلو جروهي وعبد الله المعيوف.

وكان الاتحاد يتفاوض منذ أسابيع مع مانشستر سيتي بشأن ضم الحارس البرازيلي إيدرسون، إلا أنه استقر في النهاية على حسم صفقة بريدراج رايكوفيتش (28 عامًا).

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد علق على هذه الأنباء، قائلًا: "أتمنى من أعماق قلبي أن يستمر إيدرسون معنا. لا أتصور نجاحنا في المواسم الماضية من دونه، فهو شخصية مهمة لنا ورحيله سيترك ألمًا في قلبي".