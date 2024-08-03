رابطة عنقه الشهيرة تكفي .. ريفر بليت يجهز حفل تقديم تاريخي لمارسيلو جاياردو

يستعد نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لتقديم مدربه الجديد، مارسيلو جاياردو، الذي يعود إلى بيته القديم بعد رحلة غير موفقة مع فريق الاتحاد السعودي.

وسيتم تقديم مارسيلو جاياردو (48 عامًا) يوم الإثنين المقبل، على الملعب التاريخي لريفر بليت "مونومنتال"، ليعود إلى النادي الذي قاده للمجد خلال ولايته الأولى (2014-2023).

وأكد النادي الأرجنتيني عودة مدربه السابق، عبر حساباته المختلفة بشبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يذكر اسم جاياردو، لكنه أعطى بعض الدلائل من خلال صورة رابطة العنق الشهيرة للمدرب الذي حقق نجاحات تاريخية مع النادي الأرجنتيني.

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ونشر ريفر بليت تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قال خلالها: "كل شيء جاهز.. هذا الإثنين 5 أغسطس سيقدم ريفر مدربه الجديد في مؤتمر صحفي".

ومنذ توليه القيادة الفنية في منتصف عام 2014، فاز جاياردو بـ 14 لقبًا متنوعًا مع ريفر بليت، وقاده لانتصارات تاريخية على غريمه التقليدي بوكا جونيورز في بطولة كوبا سود أمريكانا 2014 وفي كأس ليبرتادوريس أعوام 2015 و2018 و2019.

ويحل مدرب اتحاد جدة السابق، محل مارتن ديميكيليس الذي خلفه منذ بداية عام 2023 وترك المنصب قبل أيام بعد سلسلة من النتائج السيئة هذا العام.