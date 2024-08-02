"أزمة الأغلبية في معسكر الاتحاد ومواصفات الصفقة الجديدة" .. لؤي مشعبي يفتح قلبه للجماهير برسالة محفزة!

ماذا قال رئيس الاتحاد حول المعسكر والصفقات الجديدة؟

وجه لؤي مشعبي، رئيس شركة الاتحاد غير الربحية، رسالة شافية للجماهير الاتحادية، حول معسكر العميد واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الجديد (2024-2025).

وأبرم الاتحاد العديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الفرنسي لوران بلان، ليصبح المدير الفني الجديد، بعقد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، فضلًا عن ضم الجناح موسى ديابي، بعقد لمدة 5 مواسم، ولاعب الوسط الجزائري حسام عوار، لمدة 4 مواسم، وضم الثنائي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، وتجديد عقد الثنائي سعد آل موسى وأحمد الغامدي، وتمديد إعارة حامد الغامدي من الاتفاق، بالإضافة إلى الحارس الشاب حامد الشنقيطي.

وتلقى لؤي مشعبي، طلبًا من الإعلامي الرياضي جمال عارف، عبر منصة (إكس)، بتقديم رسالة محفزة لجماهير الاتحاد، تشمل توضيحًا ومعلومات حول استعدادات الفريق، رغم اعتبار القرار بيد الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي.

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ورد مشعبي قائلًا "القرار تشاركي، اختيار الأسماء من اللجنة الفنية والتي لا تضم أي من أعضاء مجلس الإدارة. لكن الموافقة على العقود والميزانيات والدفعات يتطلب موافقة مجلس الإدارة. وقد رفضنا عقود (لاعبين) أو طلبنا تعديلات. المعسكر رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى وإن كانت شهادتي مجروحة. المعدل اللياقي مرتفع. الكتل العضلية مرتفعة. روح الفريق الواحد موجودة الحمدلله. الملاحظ أن الأغلبية في الفريق خجولة.. لذا خطواتنا القادمة ستنظر للشخصية القيادية بالإضافة للقدرة الفنية. أولها الحارس. لم يوقع بعد.. لكن خرش المعسكر من قبل ما ينضم للفريق".

وأضاف "فريق التأهيل البدني تغير. الفريق الطبي تم تعزيزه. ولكن هذا الملف لم يغلق وهناك من يعمل عليه. أقرأ كلام الجمهور وأعرف أنه نابع من محبة بل عشق. لكن يؤلمني الهجوم المكرر على منسوبي النادي. كل ما هاجم الجمهور موظف كلّمته أشد من أزره. نحن فريق واحد وأسرة واحدة وثقتي في المجموعة لا حدود لها. معجب بالفريق الفني. لدي اجتماع يومي معهم. لديهم خطة أ وخطة ب حسب الميزانيات المتوفرة. في كل الحالات سنبني فريق يقاتل ويكسب وينافس. أنا وأنت نذكر الروح الإتحادية وكم بطولة حسمت. الدوري صعب جداً. التنافس شرس. الكثير ما زال يسبقنا. لن نركن."

وكان الاتحاد قد خاض معسكرًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال فترته التحضيرية الأولى، سجل خلالها 3 هزائم في 3 مباريات تجريبية، أمام إليتشي بنتيجة (0-2)، وإشبيلية (0-1) في لقاء كأس أنطونيو بويرتا، ثم فارينزي (1-3)، في لقاء تم إلغاؤه قبل نهاية الوقت الأصلي، بعد وقوع اشتباكات بين لاعبي الفريقين، والتي تطورات إلى حد الاعتداءات من قِبل الجماهير.

ويستعد الاتحاد، في فترته التحضيرية الثانية بمعسكر البرتغال، لملاقاة ريال بيتيس الإسباني، غدًا (السبت)، فيما تطير البعثة إلى مدينة مونزا، لملاقاة إنتر، بطل الدوري الإيطالي، في 7 أغسطس، ثم العودة إلى جدة، ومواجهة القادسية وديًا في 15 أغسطس، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.