أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يتحدث عن قمة النصر .. وحقيقة انتكاسة ديابي بعد ظهوره بالعكاز

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
كريم بنزيما يتحدث عن كلاسيكو الاتحاد والنصر
أعرب الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، عن سعادته بتحقيق الفوز على الاتفاق، كاشفًا عن رأيه إزاء المواجهة المُقبلة أمام النصر في دوري روشن السعودي.
وقال بنزيما، عبر فضائية SSC، إن جميع المباريات مهمة بالنسبة لهم، مضيفًا "نحن نستمر على العمل الذي نقدمه خطوة بخطوة، ونحن بحالة جيدة، وبالتالي مستعدون للكلاسيكو".
وسجل بنزيما هدفًا في شباك الاتفاق، خلال المواجهة التي انتهت بفوز الاتحاد برباعية نظيفة، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن الجولة الثانية عشرة في دوري روشن، فيما يستعد العميد لملاقاة النصر، في الجولة الثالثة عشرة، يوم الجمعة المُقبلة.
لوران بلان يخشى "توقف كأس الخليج" بسبب الهلال .. وجيرارد يرد على سؤال محرج حول الإقالة!
أبدى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، تخوفًا من فترة التوقف المُقبلة، التي ستشهدها الكرة السعودية لمدة شهر، في ظل استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".
كريم بنزيما ضد الاتفاق | عاد من الإصابة ليفعل كل شيء .. "بعبع" الاتحاد ينذر النصر بإسقاط سفن النواخذة!
عودٌ أحمد يا كريم بنزيما، فالقائد الفرنسي كريم بنزيما، قدم عرضًا رائعًا، ونجح في قيادة الاتحاد لفوز عريض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.
"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!
احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24
الاتحاد ضد الاتفاق | رايكوفيتش يجبر جيرارد على "مخالفة وعده" .. 3 دقائق تحول فرحة الانتصار إلى "رعب قبل الكلاسيكو"
لا زال الاتحاد يثبت أنه يحسن استغلال الفرصة بشكل ناجح، بعدما صعد إلى صدارة دوري روشن السعودي، لينجح في مهمته بالحفاظ عليها، بفوز كبير على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.
"قلق بين جماهير الاتحاد بعد الجبيرة والعكاز!" .. حقيقة انتكاسة موسى ديابي وحاجته إلى عملية جراحية
قطاع كبير من جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعرب عن تخوفه من "انتكاسة" النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....