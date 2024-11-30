الاتحاد ضد الاتفاق | رايكوفيتش يجبر جيرارد على "مخالفة وعده" .. 3 دقائق تحول فرحة الانتصار إلى "رعب قبل الكلاسيكو"

الاتحاد يكتسح الاتفاق برباعية ويحافظ على صدارة دوري روشن..

لا زال الاتحاد يثبت أنه يحسن استغلال الفرصة بشكل ناجح، بعدما صعد إلى صدارة دوري روشن السعودي، لينجح في مهمته بالحفاظ عليها، بفوز كبير على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

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وتقدم نجولو كانتي بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 35، بصناعة من القائد كريم بنزيما، والذي وقّع بدوره على ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 53، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثالث في الدقيقة 66، فيما وضع ستيفن بيرجفاين بصمته بالهدف الرابع في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

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الاتحاد لم يعد بحاجة لانتظار نتيجة ديربي الشباب والهلال، بعدما حقق انتصاره الحادي عشر، والثامن على التوالي، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، محافظًا على الصدارة، بينما واصل الاتفاق غيابه عن الانتصارات منذ الجولة الرابعة، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة، في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الاتفاق والاتحاد في مباراة الجولة الثانية عشرة من دوري روشن..