أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما منزعج من "حديث الهلال" .. وبداية كارثية للغامدي والصحفي في أوروبا!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024.
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"سأطالب بسجن رئيس الاتحاد" .. تركي الضبعان يوجه ردًا شديد اللهجة على سخرية محمد نور من الطائي!
وجه تركي الضبعان، لاعب ورئيس نادي الطائي الأسبق، ردًا شديد اللهجة على محمد نور، أسطورة الاتحاد، بداعي حديثه بشأن الطائي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.
"أحدهما أظهر سحره" .. خسارة قاسية لبيرشكوت في الظهور الأول لمروان الصحفي وفيصل الغامدي
واصل بيرشكوت نتائجه السلبية في الدوري البلجيكي بسقوطه أمام مستضيفه أنتويرب في الجولة التاسعة بأربعة أهداف دون رد، وهو اللقاء الذي شهد الظهور الأول للثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي.
طي صفحة الماضي .. الاتحاد يقرر العفو عن لاعبه "المشاغب"
يبدو أن التقارير التي قُدمت للفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، دفعته لطي صفحة الماضي أمام لاعب الفريق المعاقب انضباطيًا.
المباريات التالية
"لماذا تسألني عن الهلال؟!" .. كريم بنزيما يغضب ويدافع عن الدوري السعودي
أمام الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عليك أن تختار أسئلتك بعناية، لأنه في الفترة الأخيرة ينتهج نهج "إحراج" المراسلين دون أدنى مشكلة، إن لم يعجبه طريقة إدارتك للحوار.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
انطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024 وبدأت المنافسات المرتقبة على مستوى العالم بين كبار الأندية السعودية.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
حلان لا ثالث لهما .. رابطة الدوري تبحث عن حل لمواجهات "أسبوع الديربيات"
وضعت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين، سيناريوهات بشأن موعد مباريات أسبوع الديربيات، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.