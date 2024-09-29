"سأطالب بسجن رئيس الاتحاد" .. تركي الضبعان يوجه ردًا شديد اللهجة على سخرية محمد نور من الطائي!

لماذا اقترح الضبعان سجن رئيس الاتحاد؟

وجه تركي الضبعان، لاعب ورئيس نادي الطائي الأسبق، ردًا شديد اللهجة على محمد نور، أسطورة الاتحاد، بداعي حديثه بشأن الطائي بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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وأثار محمد نور، جدلًا عبر برنامج "دورينا غير"، خلال شهر مايو الماضي، بعد تأكد هبوط الطائي من دوري روشن، بعد تعليق أسطورة الهلال، محمد الدعيع، بأنه حزين على هبوطه، حيث رد عليه نور قائلًا "أنا مبسوط"، مفسرًا سعادته بأنه استعاد لحظة خسارة الاتحاد أمام الطائي بهدف نظيف في حائل.

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وقال الضبعان، عبر بودكاست "على بياض"، "الاتحاد، بنجومه ومئات الملايين التي يتم دعمه بها، كاد أن يهبط، ولو تلقينا ربع الدعم الذي يتلقاها الاتحاد، لنافسناه - هو والهلال - على الصدارة."

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وأضاف رئيس الطائي السابق أنه على هذا الدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد، كان يفترض أن يكتب إقرار على رئيس النادي بأنه إذا ما توج ببطولة، يتم سجنه، وليس فقط يرحل عن النادي".

وكان الطائي قد هبط إلى دوري يلو، بالموسم الماضي، بعد احتلال المركز السابع عشر، وقبل الأخير، برصيد 31 نقطة، فيما كان حديث الضبعان عن موسم 2019-2020، الذي كاد يشهد هبوط الاتحاد، قبل أن ينتزع العميد البقاء في الجولة الأخيرة، بعد فوزه على العدالة بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الحادي عشر، برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.