أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يعترف بإصابته .. ونجل نجم الهلال يتغنى بقائد العميد بعد الكلاسيكو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 يناير 2025.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
كريم بنزيما يعترف بإصابته قبل كلاسيكو الهلال
أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه كان يعاني من الإصابة قبل مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال بنزيما، الذي سجل هدفي الاتحاد في مرمى الهلال، إنه شارك مصابًا، ولكنها كانت إصابة طفيفة، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز، كما أشاد بحضور الجماهير الاتحادية، والتي وصفها بأنها دائمًا ما تحفز اللاعبين.
وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضرب العميد موعدًا مع الشباب في دور الأربعة.
المباراة التالية
بسبب "نصيحته" للاتحاد .. رسائل ساخرة تطارد مسؤول الهلال السابق بعد وداع كأس الملك
أثار طارق التويجري، الرئيس التنفيذي السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بسبب نصيحته للاتحاد، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب حامل اللقب.
فيديو | قبل الرقصة الأخيرة .. مشجع هلالي يكشف عن استفزازات رايكوفيتش للجماهير و"حركته بعد هدف بنزيما"
كشف مشجع هلالي عن الطريقة التي استخدمها النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة في كأس الملك.
"تركب طيارة عشان توصل للاتحاد!" .. وليد الفراج يسخر من النصر ردًا على طلب مشجع بالاعتذار لـ"نادي العالمية"
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة ساخرة من فريق الكرة بنادي النصر، ردًا على طلب أحد المتابعين بالاعتذار لفارس نجد، كاشفًا عن وضع الفريق في المنافسات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.
مشروع ساخر صغير .. نجل ياسين بونو يتغنى باسم "بنزيما" أمام والده بعد الكلاسيكو!
يبدو أن إسحاق نجل النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، سيستمتع بشخصية ساخرة بالمستقبل، بعدما سخر من والده بالتغني باسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.
رفض مشاركته أمام الهلال .. بلان يحسم موقف موسى ديابي من مباراة الفيحاء والاتحاد
قرر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، استبعاد مواطنه موسى ديابي، جناح الفريق، من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم عودته للمشاركة في التدريبات قبل اللقاء.
برسالة قاسية لميتروفيتش .. عائق يمنع كريم بنزيما من المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025
استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يقود فريقه الاتحاد للعبور إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال، حامل اللقب، من دور الثمانية.
رسميًا .. الاتحاد يودع لاعبًا جديدًا بعد لويز فيليبي
ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اسمًا جديدًا، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".
"نحن عقدة الهلال التاريخية!" .. ممثل الاتحاد يرد على المبالغة في الاحتفالات بعد إقصاء الزعيم
رد عبدالرحمن الزهراني، ممثل نادي الاتحاد في قرعة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على إدعاءات البعض بـ"مبالغة" العميد في الاحتفالات، بعد إقصاء الهلال.
قرعة كأس الملك | الاتحاد في مهمة صعبة جديدة بنصف النهائي بعد إقصاء الهلال
أجريت مساء اليوم الأربعاء "8 يناير"، قرعة دور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
بعد إقصاء الهلال .. طلب وتحذير من لؤي مشعبي إلى نجوم الاتحاد!
وجّه لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، رسالة إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إقصاء الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.