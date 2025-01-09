أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يعترف بإصابته .. ونجل نجم الهلال يتغنى بقائد العميد بعد الكلاسيكو!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 9 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 9 يناير 2025.

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كريم بنزيما يعترف بإصابته قبل كلاسيكو الهلال

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أنه كان يعاني من الإصابة قبل مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال بنزيما، الذي سجل هدفي الاتحاد في مرمى الهلال، إنه شارك مصابًا، ولكنها كانت إصابة طفيفة، معربًا عن سعادته بتحقيق الفوز، كما أشاد بحضور الجماهير الاتحادية، والتي وصفها بأنها دائمًا ما تحفز اللاعبين.

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضرب العميد موعدًا مع الشباب في دور الأربعة.

أثار طارق التويجري، الرئيس التنفيذي السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بسبب نصيحته للاتحاد، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب حامل اللقب.

كشف مشجع هلالي عن الطريقة التي استخدمها النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة في كأس الملك.

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة ساخرة من فريق الكرة بنادي النصر، ردًا على طلب أحد المتابعين بالاعتذار لفارس نجد، كاشفًا عن وضع الفريق في المنافسات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.

يبدو أن إسحاق نجل النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، سيستمتع بشخصية ساخرة بالمستقبل، بعدما سخر من والده بالتغني باسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

قرر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، استبعاد مواطنه موسى ديابي، جناح الفريق، من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم عودته للمشاركة في التدريبات قبل اللقاء.

استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يقود فريقه الاتحاد للعبور إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال، حامل اللقب، من دور الثمانية.

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رد عبدالرحمن الزهراني، ممثل نادي الاتحاد في قرعة نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على إدعاءات البعض بـ"مبالغة" العميد في الاحتفالات، بعد إقصاء الهلال.

أجريت مساء اليوم الأربعاء "8 يناير"، قرعة دور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

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وجّه لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، رسالة إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إقصاء الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.