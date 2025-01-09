برسالة قاسية لميتروفيتش .. عائق يمنع كريم بنزيما من المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025

"نعم الهلال يريده ولكن"

استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يقود فريقه الاتحاد للعبور إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال، حامل اللقب، من دور الثمانية.

بنزيما، الذي كان محل انتقادات جماهير الاتحاد، خلال الموسم الماضي، تحول إلى بطل مدرج الذهب، هذا الموسم، نتيجة لمساهماته الفعّالة، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، في 12 مباراة، كما قاد فريقه لصدارة دوري روشن السعودي، وبلوغ نصف نهائي كأس الملك، بعدما أحرز هدفين في مرمى الهلال، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي لعب فيها الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، دور البطولة، في إقصاء حامل اللقب.

ووجه الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، سؤالًا بشأن مدى حاجة الهلال، لخدمات كريم بنزيما في كأس العالم للأندية 2025، بداعي عدم قدرة المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، على حمل راية الهجوم بمفرده في المونديال.

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وردّ الناقد عبد العزيز الزلال، بقوله "بنزيما مهاجم لا يختلف عليه اثنان، فهو لاعب نجح مع أصعب نادٍ في العالم، وعندما قلنا إن ميتروفيتش قيمته السوقية أقل كثيرًا من بنزيما لم نخطئ، فبنزيما لعب مع ريال مدريد وفاز بالكرة الذهبية، وميتروفيتش كسر الأرقام ولا يزال هدافًا مميزًا، ولكن كمسيرة وهداف، بنزيما فارق عنه".

وأضاف "لو بنزيما خيار بالنسبة للهلال، فبالتأكيد الهلال يريده، ولكنه غير قادر على مخالصة (رينان) لودي، بسبب الكفاءة المالية والميزانية، كيف نتعاقد معه؟".

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة، في الفترة بين 14 يونيو، وحتى 13 يوليو، حيث يلعب الهلال في المجموعة الثامنة، برفقة أندية ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.