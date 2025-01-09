فيديو | قبل الرقصة الأخيرة .. مشجع هلالي يكشف عن استفزازات رايكوفيتش للجماهير و"حركته بعد هدف بنزيما"

هذا ما فعله حارس الاتحاد مع جمهور الهلال

كشف مشجع هلالي عن الطريقة التي استخدمها النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة في كأس الملك.

وتفوق الاتحاد على الهلال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وانتشر فيديو لمشجع هلالي اسمه عادل، وهو يشرح ما فعله رايكوفيتش خلال الكلاسيكو، حيث قال: "كان يقوم بحركات استفزازية، وكان يتوعدنا بموضوع الساعة، يعني على كل هجمة للاتحاد كان يقول لنا اصبروا، رغم أننا كنا ننرفزه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حارس الاتحاد قام بحركات تنرفزنا نحن كجمهور، وبعد هدف كريم بنزيما الثاني، قام بهز الشبكة ثم قام برقصته وبعدها قال لنا اصبروا".

ونجح رايكوفيتش في قيادة الاتحاد للوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تصدى لـ3 ركلات جزاء من لاعبي الهلال.