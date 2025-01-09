مشروع ساخر صغير .. نجل ياسين بونو يتغنى باسم "بنزيما" أمام والده بعد الكلاسيكو!

شاهد ماذا فعل نجل بونو؟

يبدو أن إسحاق نجل النجم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، سيستمتع بشخصية ساخرة بالمستقبل، بعدما سخر من والده بالتغني باسم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

ونجح كريم بنزيما في تسجيل هدفين بمرمى بونو، خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حسمها الاتحاد لصالحه أمام الهلال.

وتداول الجماهير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه إسحاق نجل ياسين بونو، وهو يغني: "بنزيما .. بنزيما"، وسط ضحكات من مصور الفيديو.

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وفشل بونو في التصدي لأي ركلة ترجيح، خلال الركلات التي أقيمت بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بلقاء الهلال والاتحاد، ليخسر الزعيم ويودع بطولة كأس الملك.

ويستعد الهلال لمواجهة العروبة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.