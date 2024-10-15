أخبار الاتحاد اليوم | عقد "غريب" يُعيد نايف هزازي للملاعب، وتالايتش يتحدث عن العودة للاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 15 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 15 أكتوبر 2024.

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