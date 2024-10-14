"السعوديون سيشاهدون غدًا!" .. مدرب البحرين يتحدى روبرتو مانشيني ويرد على إمكانية العودة إلى الاتحاد

ماذا قال مدرب منتخب البحرين؟!..

رفع الكرواتي دراجان تالايتش، المدير الفني لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم، "راية التحدي" في وجه السعودية، قبل المواجهة المرتقبة في تصفيات كأس العالم.

منتخب البحرين يحل ضيفًا على السعودية، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تالايتش أكد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السعودية، مساء اليوم الإثنين، أن منتخب البحرين قادر على التفوق على الأخضر، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، والتأهل عن المجموعة الثالثة.

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وأضاف المدير الفني الكرواتي: "مانشيني تحدث بأن اليابان (مرشح أول) للتأهل وأن السعودية وأستراليا (سيتنافسا) على المركز الثاني؟!.. له الحق في أن يقول ما يريده؛ لكن يبدو أنه نسي البحرين".

وبلهجة واثقة.. وجّه دراجان تالايتش "رسالة" إلى المدير الفني الإيطالي للمنتخب السعودي، بالقول: "هو مدرب كبير لكن سنشاهد غدًا"؛ في إشارة إلى فوز البحرين.

وعلى جانب آخر.. وجّه أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر "سؤالًا" إلى تالايتش؛ قائلًا له: "هل تتمنى العودة إلى فريقك الأسبق الاتحاد السعودي؟!".

المدرب رد على هذا السؤال، بالتأكيد على أن شيئًا واحدًا فقط يشغل باله حاليًا؛ وهو قيادة منتخب البحرين الأول لكرة القدم، للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وأشار تالايتش إلى أن أول ذكرى جاءت إلى ذهنه بمجرد العودة إلى مدينة جدة؛ هي العمل مع محمد نور وحمزة إدريس، أسطورتي نادي الاتحاد، معربًا في نهاية حديثه عن أمنيته بالتوفيق للعميد.

جدير بالذكر أن دراجان تالايتش، تولى تدريب نادي الاتحاد السعودي في عام 2004؛ حيث حقق معه لقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز التاريخي على سيونجنام الكوري الجنوبي، بخمسة أهداف دون رد في الإياب، بعد الخسارة (1-3) ذهابًا.