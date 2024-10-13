من نوادر كرة القدم .. "عقد غريب" يعيد نايف هزازي للملاعب في دوري الدرجة الرابعة!

هزازي يستعد للعودة إلى الملاعب بعد غياب 4 سنوات..

يبدو أن مفاجأة نايف هزازي، مهاجم المنتخب السعودي الدولي، لن تكون بشأن محطة العودة إلى الملاعب فقط، بل في العقد الذي يربطه أيضًا بفريقه الجديد.

وتوصل نايف هزازي، صاحب الـ36 عامًا، لاتفاق مع نادي الوادي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة السعودي، ليعود إلى الملاعب بعد غياب استمر 4 سنوات، منذ رحيله عن صفوف العدالة، إثر فسخ تعاقده.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، عن مفاجأة جديدة حول اتفاق نايف هزازي مع نادي الوادي، بأن العقد سيكون لأربع مباريات فقط، وهو الذي أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، الذين شهدوا واحدة من أغرب العقود الكروية في الملاعب السعودية.

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واستهل هزازي مشواره الفئات السنية بنادي الاتحاد، ثم تم تصعيده للفريق الأول في يناير 2008، ولعب حتى 2013، فيما تنقل اللاعب بين أندية الشباب والنصر والتعاون وأحد والعدالة، كما خاض تجربة احترافية مع فريق بوتوساني الروماني، خلال الفترة بين أبريل وأغسطس 2018.

وتوج نايف هزازي بالعديد من الألقاب، خلال مشواره الكروي، بين ألقاب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، كما شارك في 54 مباراة دولية مع المنتخب السعودي، سجل خلالها 14 هدفًا.