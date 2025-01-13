أخبار الاتحاد اليوم | صالح الشهري جاهز لمواجهة الرائد، وتطورات حالة عبد الإله العمري الصحية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 يناير 2025.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
صالح الشهري جاهز لمواجهة الرائد
أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن صالح الشهري أصبح جاهزًا لخوض مواجهة فريقه الاتحاد أمام الرائد في دوري روشن السعودي، حيث تعافى تمامًا من إصابته.
مهاجم الهلال السابق كان قد تعرض إلى إصابة في فخذه خلال تواجده مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج 26، وقد فضل الجهاز الفني بقيادة لوران بلان إبعاده عن مواجهة الفيحاء رغم تعافيه لمنحه المزيد من الوقت لاستعادة مستواه البدني والفني.
تطورات إيجابية في حالة عبد الإله العمري الصحية
كشفت صحيفة الرياضية عن تطورات إيجابية في حالة مدافع الاتحاد، عبد الإله العمري، الصحية.
المدافع السعودي استبعد من معسكر المنتخب السعودي قبل خليجي 26 لمعاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وقد تعافى تمامً وبات قريبًا من الجاهزية والعودة للتدريبات بعد دخوله المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.
هل تؤيد عودة ثنائي الاتحاد في الشتوية؟
من جنة الخليج إلى واقع روشن الأليم .. الحمدان وضحايا الأجانب الخمسة يستيقظون من "حلم" المنتخب السعودي على كابوس الدكة!
عندما يصبح المنتخب فرصتك للمشاركة في المباريات..
الجناح الفرنسي يُقدم موسمًا ممتازًا