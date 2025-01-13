"خطأ، حرام" .. حسين عبد الغني يعترض على مطالب الاتحاديين بعودة مروان الصحفي وفيصل الغامدي

هل تؤيد عودة ثنائي الاتحاد في الشتوية؟

وجه حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي والمنتخب السعودي، ردًا على المطالبات بعودة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، إلى صفوف الاتحاد، وقطع إعارتهما في بيرشكوت البلجيكي.

وانتقل مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى صفوف بيرشكوت على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري، فيما بات الثنائي السعودي ضمن العناصر الأساسية التي تشارك باستمرار في الفريق.

وقال محمد نور، أسطورة الاتحاد، عبر برنامج "دورينا غير"، إن بعض الاتحاديين يطالبون بعودة مروان الصحفي إلى الاتحاد في الشتوية، مؤكدًا أنها ليست فكرة المدرب، ولكنه يسمع طلب البعض بإمكانية استعادة الصحفي، برفقة الغامدي، في الفترة المُقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلّق عبد الغني على هذا الأمر، بالرفض القاطع، مرددًا "خطأ .. حرام"، حيث أشاد أسطورة الأهلي بمشوار الصحفي والغامدي مع بيرشكوت، قائلًا "أن تكون صغيرًا في السن، وتلعب مع فرق مستويات أقل، أهم شيء الاستمرارية"، فيما رد على عودة الثنائي بأنها من حق الاتحاد، ولكن المشكلة تعود إلى اللاعبين.

وخاض مروان الصحفي 13 مباراة مع بيرشكوت في الدوري البلجيكي هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، بينما لم يساهم تهديفيًا خلال 3 مباريات في كأس بلجيكا، فيما صنع فيصل الغامدي تمريرة حاسمة بنفس عدد مباريات الصحفي، كما لعب دورًا في ركلات الترجيح التي قادت بيرشكوت إلى ربع النهائي، بعد إقصاء ميشيلين، قبل أن يغادر الثنائي السعودي الكأس، بعد الخسارة أمام أندرلخت بهدف دون مقابل.