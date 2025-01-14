أخبار الاتحاد اليوم | عرض لشراء النادي، و"برا 18" يتحدى الجميع بشأن انتهاء موسم موسى ديابي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 يناير 2025.
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"نحن لا نحلم، الأمر يعتمد على عاملين" .. الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن يُهدد ريال مدريد بخطف فينيسيوس جونيور
الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية
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"الهلال أصبح للأغنياء" .. تقدم هائل للاتحاد وتراجع مرعب للزعيم في الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي
الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!
مفاجأة .. عرض لصندوق الاستثمارات من أجل بيع نادي الاتحاد!
هناك من يريد خطف النادي الجداوي بعد عام ونصف تقريبًا من خصخصته على يد صندوق الاستثمارات..
أحمد عسيري: أقسم بالله ليس لي علاقة بواقعة الأهلي ولم أكن أتمنى العيش في الاتحاد بفترة هذا الرئيس
نجم الاتحاد الأسبق يكشف أسرار فترته قبل الرحيل في صيف 2019..
بعد صدور تكذيب رسمي من الاتحاد .. "برا 18" يصعد من تحديه بشأن إصابة ديابي وانتقال تاليسكا
أيهما سيصدق في النهاية.. الاتحاد أم مسؤول "برا 18"؟!
"يبدو أن مدربه تراجع عن رأيه!" .. فريق سعودي مفاجئ ينافس الهلال والاتحاد على صفقة محمد صلاح
محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..
"كواليس القرار الجماعي مع ثنائي الاتحاد والأهلي!" .. كوليبالي يكشف سرًا جديدًا في انتقاله للهلال
اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..
"الداخل مفقود والخارج مولود" .. تحذير خطير للاتحاد عن حالة موسى ديابي وزوجة اللاعب ترد!
"قلق" بين جماهير الاتحاد بعد إصابة موسى ديابي..
"أنتم لا تعرفون الحقيقة" .. نجم الاتحاد الأسبق يرد على غضب الجماهير منه ويعد بكشف الأسرار
جمهور الاتحاد على موعد مع لقاء من العيار الثقيل..