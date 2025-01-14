أخبار الاتحاد اليوم | عرض لشراء النادي، و"برا 18" يتحدى الجميع بشأن انتهاء موسم موسى ديابي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 14 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 14 يناير 2025.

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الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!

هناك من يريد خطف النادي الجداوي بعد عام ونصف تقريبًا من خصخصته على يد صندوق الاستثمارات..

GOAL

نجم الاتحاد الأسبق يكشف أسرار فترته قبل الرحيل في صيف 2019..

أيهما سيصدق في النهاية.. الاتحاد أم مسؤول "برا 18"؟!

محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..

اللاعب حقق 4 ألقاب مع الهلال حتى الآن..

"قلق" بين جماهير الاتحاد بعد إصابة موسى ديابي..

جمهور الاتحاد على موعد مع لقاء من العيار الثقيل..