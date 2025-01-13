"الداخل مفقود والخارج مولود" .. تحذير خطير للاتحاد عن حالة موسى ديابي وزوجة اللاعب ترد!

"قلق" بين جماهير الاتحاد بعد إصابة موسى ديابي..

شهدت الساعات القليلة الماضية، تضاربًا كبيرًا بشأن "الحالة الصحية" للنجم موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ والذي يُعاني من الإصابة حاليًا.

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ديابي البالغ من العمر 25 سنة، تعرض لإصابة بـ"إلتواء في الكاحل وأربطة المفصل"، خلال شهر نوفمبر من العام الماضي؛ حيث تم الإعلان عن غيابه لمدة شهرين كاملين.

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وعاد الجناح الفرنسي لتدريبات الاتحاد الجماعية، قبل كلاسيكو الهلال الكبير في ربع نهائي كأس الملك، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ولكنه تعرض لإصابة جديدة - لم يتم الإعلان عن طبيعتها حتى الآن -؛ لتخرج تقارير تفيد بأن اللاعب سيغيب على إثرها، حتى نهاية الموسم الحالي؛ وهو الأمر الذي نفاه متحدث النادي رياض المزهر، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

ومن ناحيته.. تفاعل الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الاتحادي عبدالله فلاته، مع إصابة ديابي، مؤكدًا على أنها ليست "مستحيلة العلاج"؛ دون إعطاء المزيد من التفاصيل عنها أيضًا.

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وعلى الرغم من ذلك.. حذر فلاته عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم الإثنين، من أن عودة ديابي إلى الملاعب من عدمها؛ متوقفة على قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد، بإرسال اللاعب للعلاج في أوروبا.

وهاجم الإعلامي الرياضي أطباء الاتحاد؛ قائلًا: "عيادة العميد.. الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود!!"؛ في إشارة إلى التشخيص الخاطئ والعلاج السيئ لأبرز نجوم الفريق الأول، مستشهدًا بحالة المدافع الدولي أحمد شراحيلي.

شراحيلي تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ ولكنه غاب لأكثر من سنة عن الملاعب؛ بسبب وجود خطأ في العملية الجراحية التي خضع لها، والبرنامج التأهيلي المعد له من الجهاز الطبي.

ووسط كل ذلك.. طمأنت "حواء" هاواجوتشي، زوجة موسى ديابي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء اليوم الإثنين؛ بشأن "الحالة الصحية" للاعب.

زوجة ديابي ردت باللغة العربية عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"، على سؤال بشأن غياب اللاعب عن الفريق الاتحادي، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بالقول: "لا".

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جدير بالذكر أن ديابي انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2024، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا؛ حيث سجل هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.