أخبار الاتحاد اليوم | يايسلة يرد على تصريحات لوران بلان، وعودة المدافعين وحسام عوار للتدريبات الجماعية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 أكتوبر 2024.

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الاتحاد يستعيد مدافعيه قبل الديربي أمام الأهلي

تلقت استعدادات الاتحاد لمواجهة الأهلي مساء الخميس القادم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي دفعة كبيرة بعودة المدافعين حسن كادش ودانيلو بيريرا بعد تعافيهما من الإصابة.

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المدافع السعودي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة القادسية في الجولة السابعة، فيما عانى بيريرا من إصابة في عضلة الساق خلال مواجهة الهلال في الجولة الرابعة، وقد شارك اللاعبان في التدريبات الجماعية يوم أمس الثلاثاء وأصبحا جاهزين لخوض الديربي.

من جانب آخر، شارك كريم بنزيما وحسام عوار كذلك في التدريبات بعد غيابهما عن مواجهة الجندل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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