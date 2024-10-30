كشف ما دار بينه وبين فينيسيوس .. كريم بنزيما: رودري لاعب جيد ولكنه لا يجعلني أقول "واو"

مهاجم الاتحاد ينضم لجموع الغاضبين من نتائج الكرة الذهبية

انضم كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي إلى جموع الغاضبين من نتائج الكرة الذهبية والتي منحت رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، جائزة أفضل لاعب على حساب فينيسيوس جونيور نجم هجوم ريال مدريد.

فوز النجم الإسباني بالجائزة على حساب نظيره البرازيلي فجر ثورة غضب كبرى تصدرها ريال مدريد الذي قاطع الحفل ووصف ما حدث بالسرقة، وقد تحدث العديد من الأشخاص حول الأمر آخرهم المهاجم الفرنسي.

بنزيما لم يخرج عن "الرأي المدريدي" في القضية، حيث أكد استحقاق فينيسيوس للجائزة على حساب رودري الذي وصفه بأنه لاعب جيد لكنه لا يصل إلى حد الإبهار.

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حيث قال لبرنامج "إل شيرينجيتو" "ليس لدي شيء ضد رودري، هو لاعب جيد ولكني حين أجلس وأشاهد المباريات من المنزل على التلفاز لا أرى منه شيئًا يجعلني أقول "واو"".

ثاني هدافي الدوري السعودي بعد ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال كشف عما دار بينه وبين مهاجم ريال مدريد، قائلًا "لقد تحدثت مع فينيسيوس، هو حزين، هذا طبيعي، لقد كان يستحق الفوز بالجائزة".

يُشار إلى أن جائزة "البالون دور" تُمنح من مجلة فرانس فوتبول حسب تصويت الصحفيين، وقد بدأت عام 1956 وكانت مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين ثم أصبحت عام 1995 للناشطين في الأندية الأوروبية قبل أن تُزال جميع الحواجز وتُمنح لأي لاعب في العالم بدءًا من عام 2007.