أخبار الاتحاد اليوم | رسالة تطمئن الجماهير بعد إصابة مهند الشنقيطي .. واقتراح بمشاركة العميد في كأس العالم للأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024.

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وكيل مهند الشنقيطي يطمئن الجماهير بعد إصابة لاعب الاتحاد

كشف عبد الله المحمدي، وكيل أعمال مهند الشنقيطي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن مصير اللاعب بعد تعرضه للإصابة في مباراة القادسية، وسط قلق الجماهير من ابتعاده عن الملاعب مجددًا لفترة طويلة.

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وعاد الشنقيطي ليصبح عنصرًا أساسيًا في صفوف الاتحاد هذا الموسم، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة عن الملاعب في موسم 2023-2024، حيث تعرض لإصابتين وغاب لمدة 122 يوم.

وأكد المحمدي أن إصابة مهند الشنقيطي بسيطة ولا تحتاج إلى فترة علاج طويلة، علمًا بأن اللاعب شارك في 6 مباريات بدوري روشن السعودي، هذا الموسم، وصنع تمريرتين حاسمتين.

اقتراح بمشاركة الاتحاد والنصر في كأس العالم للأندية

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اقتراحًا بمشاركة فريق الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، برفقة الهلال، حيث يقام المونديال في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو المُقبل، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وقال جستنيه، عبر منصة (إكس)، "في ظل نظام يهتم بالتسويق، هل يشارك الاتحاد والنصر في بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة بوجود كريم بنزيما ورونالدو، ويصير تكمل بوجود ميسي ونيمار".

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، قد أعلن عن اختيار نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل، ميسي، ليشارك ممثلًا عن الدولة المستضيفة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه بدرع المشجعين في الدوري الأمريكي.

قدم جمهور نادي الاتحاد، لوحة فنية بديعة، في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، خلال مباراة الفريق الكروي الأول أمام القادسية، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة إلى اتحاد الكرة، بضرورة تحديد موقف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سواءً بتجديد الثقة به أو إعلان رحيله، عقب نتائج الأخضر الماضية في تصفيات كأس العالم 2026.

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