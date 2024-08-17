أخبار الأهلي اليوم | صفقة جديدة "برعاية فيرمينو" .. وصديق محرز يقترب من الهلال

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 17 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
شكرًا فيرمينو .. الأهلي يدخل المرحلة الأخيرة لحسم "أول صفقة صيفية"
بات النادي الأهلي قريبًا من إنهاء صيامه عن التعاقدات الصيفية، ليصبح على أعتاب حسم صفقته الأولى، بلاعب محور قادم من الدوري البرازيلي.
يايسله يعطي كلمته الأخيرة في احتراف فراس البريكان ورحيل زميله عن الأهلي
اتخذ الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا نهائيًا بشأن ثنائي الفريق، من الانضمام لمشروع الاحتراف الخارجي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.
"صديق مقرب من رياض محرز والأهلي أراده" .. الهلال يخطط لصفقة مفاجئة من مانشستر سيتي
لا يزال مسؤولو نادي الهلال السعودي، يعملون من أجل "تدعيم" صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
قبل نهائي الهلال والنصر .. الكشف عن "أزمة كبرى" تسيء لصورة كأس السوبر السعودي!
كشف الإعلامي الرياضي حازم الغامدي، عن أزمة شهدها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أثناء استضافة مباراتي نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بين الهلال والأهلي، والنصر ضد التعاون.
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"فاجأ الأهلي ولا يترك الصلاة أو يسلم الوطن للصوماليين" .. سعود عبدالحميد "البريء" من اتهامات الاتحاد والهلال
على مدار عامين ونصف.. أصبح الظهير الأيمن الدولي الشاب سعود عبدالحميد كـ"المتهم"، الذي يدخل ويخرج من "قفص الاتهام"، في محكمة ناديي الاتحاد والهلال.
"صفقة برازيلية" تفلت من الأهلي .. وتجبر يايسله على رفض احتراف فراس البريكان!
يبدو أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، سيكون متمسكًا بكل عناصره الهجومية، مُجبرًا وليس مُخيرًا، بعدما فشل النادي في حسم صفقة جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.