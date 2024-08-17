يايسله يعطي كلمته الأخيرة في احتراف فراس البريكان ورحيل زميله عن الأهلي

بعد تألق البريكان مع الأهلي في الموسم الماضي..

اتخذ الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارًا نهائيًا بشأن ثنائي الفريق، من الانضمام لمشروع الاحتراف الخارجي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ورغم تمسك يايسله، بالمهاجم فراس البريكان، في وقت سابق، إلا أن اللاعب ظلّ حديث الأوساط الرياضية السعودية، بعد تلقيه أحد العروض للاحتراف في الدوري الهولندي، ومدى حظوظ اللاعب في الانضمام لمشروع الاحتراف الذي شمل عددًا من الأسماء، أبرزها سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، الذي يقترب من روما الإيطالي، وثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان الصحفي، اللذين يستعدان للانضمام إلى بيرشكوت البلجيكي.

وأفادت صحيفة "عكاظ"، أن قرار يايسله الحاسم في ذلك الأمر هو رفض مغادرة ثنائي الأهلي فراس البريكان وريان حامد من الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يعتمد المدرب الألماني عليهما لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثارت إدارة الأهلي تساؤلات الجماهير بشأن عدم التعاقد مع أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي، فيما تم تداول لقطة لرئيس الشركة غير الربحية، خالد العيسى، الذي طالبته الجماهير بالصفقات، أثناء تواجده في مباراة الهلال، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليرد قائلًا "ليس هناك أموال".

وشارك فراس البريكان في 29 مباراة رسمية بقميص الأهلي، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة، فيما يرتبط اللاعب بعقد حتى صيف 2028، فيما خاض ريان حامد 12 مباراة مع الراقي.