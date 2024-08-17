شكرًا فيرمينو .. الأهلي يدخل المرحلة الأخيرة لحسم "أول صفقة صيفية"

هل يحسم الأهلي صفقته الأولى أخيرًا؟

بات النادي الأهلي قريبًا من إنهاء صيامه عن التعاقدات الصيفية، ليصبح على أعتاب حسم صفقته الأولى، بلاعب محور قادم من الدوري البرازيلي.

وكان خالد العيسى، رئيس شركة الأهلي غير الربحية، قد تعرض لانتقادات واسعة من قِبل الجماهير، في ظل عدم تدعيم صفوف الفريق بأي صفقة خلال فترة الميركاتو الصيفي، كما تساءل عشاق النادي حول الهدية التي تعهد بها العيسى خلال فوزه برئاسة النادي، في انتخابات الجمعية العمومية الماضية.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، أن المحور البرازيلي ألكساندر (20 عامًا)، يستعد للانتقال إلى الأهلي، قادمًا من صفوف فلومينينسي، حيث أصبح اللاعب في المرحلة النهائية من المحادثات مع النادي السعودي، وهو واثق من إمكانية إتمام الصفقة خلال اليومين المُقبلين.

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ونوه بن جاكوبس، بأن المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لعب دورًا في صفقة ألكساندر، حيث تحدث مع اللاعب الذي بدى متحمسًا للانضمام إلى زميله في النادي الغربي.

ولم يتعاقد الأهلي مع أي صفقة جديدة في الانتقالات الصيفية، فيما اكتفى بإعارة آلان ماكسيمين إلى صفوف فنربخشة، ومودو بارو إلى كيجايلي سبور في الدوري التركي.