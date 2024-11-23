أخبار الأهلي اليوم | الراقي ينتظر عودة "مدرب النصر الأسبق" .. وموقف أليكساندر وإيفان توني قبل مباراة العين!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 23 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يكتب عودة مدرب النصر الأسبق إلى الدوري السعودي

ذكرت صحيفة "الرياضية" أن المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، اقترب من العودة لقيادة فريق الوحدة، بعدما منح موافقته للإدارة، على تدريب فرسان مكة، للمرة الثانية بعد عام 2019.

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كارينيو الذي قاد النصر للفوز بلقبي الدوري وكأس ولي العهد بموسم 2013-2014، يستعد لمحطة جديدة في الدوري السعودي، بعد النصر والشباب والحزم، وفترة سابقة بالوحدة، فيما ينتظر أن يستهل المدرب الأوروجوياني مشوار العودة بمواجهة الأهلي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، مساء الجمعة المُقبلة، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

من ناحية أخرى، افتتح الأهلي أولى تدريباته في مدينة العين، مساء اليوم، استعدادًا لملاقاة العين الإماراتي، الإثنين، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث اشتمل المران على تدريبات استرجاعية، فيما ينتظر المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، تقرير الجهاز الطبي، لتحديد إمكانية مشاركة البرازيلي أليكساندر دا كوستا في اللقاء الآسيوي، تفاديًا لتجدد إصابته في الحوض، بعدما لعب لمدة 70 دقيقة، في مباراة الفيحاء، كما تواجد المهاجم الإنجليزي إيفان توني، مع بعثة الراقي، بعد غيابه عن لقاء الدوري بسبب وعكة صحية.

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب.

شهد برنامج "أكشن مع وليد" نقاشاً بخصوص مباراة الفيحاء والأهلي ومدى أحقية الأخير بالانتصار الذي خرج به وأهميته بالنظر للظروف الحالية للفريقين في مسابقة الدوري.

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اعترف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول، عن قلقه تجاه أحد لاعبي الراقي، رغم تحقيق الفوز على الفيحاء، بهدف دون مقابل، في لقاء الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

كان الدولي الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي، عنوانًا لفوز الراقي على الفيحاء، وهو "الفوز دون مشقة"، فقد كان نجم المنتخب الجزائري قادرًا كعادته على إحداث الفارق دون الحاجة للكثير من الانطلاقات.

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يستقبل العين، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب هزاع بن زايد.

أحيانًا تكون القاعدة، ليس عليك أن تقدم مستويات كبيرة، الأهم هو النقاط الثلاث، هكذا فعل الأهلي بفوزه على الفيحاء بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.