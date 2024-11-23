"ماذا سيفعل ضد العين؟" .. اختلاف إعلامي حول انتصار الأهلي ضد الفيحاء

الأهلي فاز على الفيحاء

شهد برنامج "أكشن مع وليد" نقاشاً بخصوص مباراة الفيحاء والأهلي ومدى أحقية الأخير بالانتصار الذي خرج به وأهميته بالنظر للظروف الحالية للفريقين في مسابقة الدوري.

وحقق الأهلي الانتصار بهدف نظيف سجله رياض محرز بالشوط الأول مساء الجمعة، لتكون المرة الأولى فقط هذا الموسم الذي يحقق انتصارين متتاليين بدوري روشن.

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وقال غرم العمري عن اللقاء: "حقق المطلوب وثلاث نقاط مهمة كنقاط ولكن الأهلي كمستوى كان بعيد وهناك أخطاء فنية من المدرب وسيواجه مشاكل في الدوري".

وأتبع: "كما ذكر عماد، الفيحاء في وضع صعب ومن الأسوأ بالنظر لأحواله وفزت بهدف وحيد فقط"، ليرد مقدم البرنامج وليد الفراج مشيراً إلى حقيقة أنها المرة الأولى فقط هذا الموسم الذي يحقق الأهلي فوزين على التوالي.

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وواصل العمري: "كنقاط قلت لك جيد ولكن كمستوى هناك مشاكل كثير فنية، الأسبوع المقبل هناك العين في آسيا ويجب في الدوري تحسين المراكز".

ويلعب الأهلي ضد العين حامل لقب دوري أبطال آسيا في الجولة المقبلة من دوري النخبة القاري، المسابقة التي حقق فيها الفريق السعودي حتى الآن العلامة الكاملة عقب مرور 4 مباريات من عمر المسابقة.