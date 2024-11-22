موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يستقبل العين، نظيره الأهلي في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب هزاع بن زايد.

الأهلي، يريد مواصلة الفوز والانفراد بالصدارة، التي يحتلها مناصفة مع مواطنه الهلال برصيد 12 نقطة.. بينما يريد العين لملمة جراحه في الأسابيع الأخيرة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 25 نوفمبر 2024 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام 17:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.