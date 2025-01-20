أخبار الأهلي اليوم | خطة "خفية" وراء بقاء يايسله .. والانضباط تقول كلمتها في "ركبة" ديميرال بوجه لاعب الخلود!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20 يناير 2025

يرصد "جول" النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق العشرين من يناير 2025م، وكل ما يدور حول الفريق.

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مازال مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا معلقًا بين البقاء في النصر أو الرحيل إلى فنربخشه، وذلك في ظل الخلافات المالية بين الأطراف جميعًا وصعوبة التوصل لاتفاق، ووسط الحديث عن مدى صحة أو خطأ قرار النادي السعودي التخلص من جناحه البرازيلي قُدمت دعوة للأهلي للاستفادة من خدمات اللاعب.

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أصدرت شركة نادي الأهلي، بيانًا رسميًا للإعلان عن استمرار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، واستمرار الدعم الكامل من الإدارة، لتحقيق تطلعات النادي في المرحلة المُقبلة.

قال حامد البلوي، المشرف على الكرة بنادي الخلود، إن الفريق كان حريصًا على تحقيق ثلاث نقاط من فريق كبير مثل الأهلي، مضيفًا أن الاتحاد يدفع رواتب لاعب الفريق.

زادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أوجاع النادي الأهلي عقب الخسارة أمام الخلود، حيث أصدرت قرارات عقابية بحق 3 من نجوم الفريق على خلفية أحداث اللقاء.

وجه الإعلامي الرياضي جمال عارف، رسالة شديدة اللهجة، ضد محاولات البعض بالتقليل من فريق الكرة بنادي الاتحاد، باعتباره منافسًا على البطولات خلال الموسم الجاري.

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة الاتفاق، على ملعب إيجو، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

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كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، عن إنجاز حققه مع فارس الدهناء، رغم تذبذب نتائج الفريق، والذي يستعد لملاقاة الأهلي في دوري روشن السعودي.