"نحن من أفضل فرق الدوري السعودي في هذا الأمر" .. جيرارد يكشف إنجازه مع الاتفاق قبل لقاء الأهلي

جيرارد: نعمل على تعويض لاعب النصر..

كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، عن إنجاز حققه مع فارس الدهناء، رغم تذبذب نتائج الفريق، والذي يستعد لملاقاة الأهلي في دوري روشن السعودي.

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ويستعد الاتفاق، لاستضافة الأهلي، على ملعب إيجو بالدمام، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن، حيث يحل الاتفاق في المركز الحادي عشر، برصيد 18 نقطة.

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وقال جيرارد، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي، "ندرك أن نتائجنا ليست جيدة على ملعبنا، ولكننا من أفضل الفرق في الدوري في جمع النقاط خارج ملعبه".

ونوّه المدرب الإنجليزي بأنه يعمل، برفقة الجهاز الفني، خلف الكواليس، من أجل جعل الفريق أكثر تنافسية وقوة، بعد خسارة سيكو فوفانا، وندرك أن هناك مناطق معينة في الفريق تحتاج إلى تعزيز وتحسين، نسعى للتقدم، وسنرى ما يخبئه المستقبل لنا".

ونوّه جيرارد بأن راضي العتيبي، لاعب الاتفاق، كان غائبًا بسبب ظرف خاص، ولكنه عاد للتدريبات اليوم، وجاهز للمباراة، بينما غادر عبد الإله المالكي التدريب، لإجراء فحص طبي، والنتائج سليمة، وسيشارك في التدريبات.

وتحدث جيرارد بدوره عن موسى ديمبيلي، قائلًا "يتحرك بشكل جيد جدًا في الملعب، ويبدو حادًا، إذا أردنا تحقيق أحلامنا الكبيرة، فمن الضروري أن يسجل مهاجمنا رقم 9 الأهداف بالأرقام والقيمة المطلوبة، إنه في حالة رائعة، ومن الجميل أن نرى ذلك".

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ونجح الاتفاق في العودة لطريق الانتصارات، بالفوز على ضمك بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة 15 من دوري روشن، محققًا انتصاره الخامس، مقابل ثلاثة تعادلات و7 هزائم.