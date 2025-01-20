الوجه المظلم في بيان الأهلي .. تركي العجمة يكشف خطة الإدارة "الذكية" وراء استمرار يايسله!

ماذا وراء بيان الأهلي باستمرار يايسله؟

أصدرت شركة نادي الأهلي، بيانًا رسميًا للإعلان عن استمرار المدير الفني الألماني ماتياس يايسله في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المُقبلة، واستمرار الدعم الكامل من الإدارة، لتحقيق تطلعات النادي في المرحلة المُقبلة.

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وتضمن بيان الأهلي "الرسمي"، إعراب الشركة عن تقديرها لجهود اللجنة الفنية، برئاسة رون جورلي، وعضوية كل من لي كونجرتون والمدرب ماتياس يايسله، والمنبثقة من اللجنة التنفيذية للنادي، والعمل على استقطاب لاعبين جدد وتجديد بعض عقود اللاعبين الحاليين خلال الفترة الشتوية.

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في المقابل، قدم الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عبر برنامج "كورة روتانا"، تفسيرًا لبيان الأهلي وراء استمرار ماتياس يايسله، قائلًا إن الإدارة "ما كان عندها دراهم يعطونها" للمدرب الجديد، وكانوا يخشون غضب الجمهور، فقالوا يجعلونه حائط صد أمامهم".

وأوضح "تفكير الإدارة في بقاء يايسله بأن يكون حائط صد، نجح الأهلي معه، سيقولون نحن اتخذنا القرار الصحيح، فشل الفريق، قالوا فعلنا لكم ما تريدونه وجاءت النتيجة سيئة، المدرب ما نفذت طلباته، أحضر لك المركز الثالث ومتصدر في النخبة الآسيوي، وأنت تقرر رحيل لاعبين لا يريد رحيلهم، وتجلب لاعبين ما يريدهم".

وأعربت جماهير الأهلي عن غضبها العارم إزاء التقارير المتداولة بشأن مفاوضات الإدارة مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، والتوصل لاتفاق على قيادة الفريق الأول في الموسم المُقبل، على أن يتولى المدرب جابرييل تشيوفي، قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، فضلًا عن كواليس صادمة تتعلق بالاتفاق مع المدربين الجديدين دون إبلاغ يايسله.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، كما حجز الراقي مقعدًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل الوصافة في مجموعة الغرب، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.