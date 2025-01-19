الخسائر لم تتوقف عند الـ3 نقاط .. لجنة الانضباط والأخلاق تُعاقب ثلاثي الأهلي بعد السقوط أمام الخلود

المصائب لا تأتي فرادى!

زادت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أوجاع النادي الأهلي عقب الخسارة أمام الخلود، حيث أصدرت قرارات عقابية بحق 3 من نجوم الفريق على خلفية أحداث اللقاء.

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الأهلي كان قد خسر مواجهة الخلود في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي مساء الأربعاء الماضي، ويستعد لمواجهة الاتفاق مساء غدٍ الإثنين ضمن الجولة الـ16.

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ومن حظ الأهلي أن العقوبات اقتصرت على الغرامات المالية، حيث عوقب المدافع التركي ميريح ديميرال بالغرامة 10 آلاف ريال سعودي لحصوله على بطاقة حمراء خلال اللقاء، كما سيُوقف عن مواجهة الاتفاق.

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فراس البريكان عوقب بالغرامة 20 ألف ريال سعودي لغيابه عن المقابلة الصحفية عقب المباراة، وذات العقوبة ولنفس السبب صدرت بحق زياد الجهني.

يُشار إلى أن الأهلي يتواجد خامسًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة.