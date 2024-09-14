أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يرد على استقالته .. و"خطأ عالمي" ينقل إيفان توني إلى الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق الـ14 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الـ14 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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يعيش النادي الأهلي السعودي على صفيح ساخن خلال الأيام الماضية، في ظل التخبط الإداري داخل فريق كرة القدم وغضب الجماهير من الظهور المخيب في بداية الموسم.

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كشف أحد مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة، عن كواليس مثيرة بشأن الاستحواذ على الأندية الأربعة (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، وفق قرار وزارة الرياضة.

يستقبل الأهلي نظيره برسبوليس الإيراني في افتتاحية مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

حصلت مباراة الكلاسيكو بين النصر وضيفه الأهلي، التي انتهت بتعادل مثير (1-1)، أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على اهتمام واسع من وسائل إعلام خارج حدود المملكة.

فتح الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي، النار على خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن رد المؤسسة الرياضية على تصريحاته الأخيرة، كشف ضعف إدارته للنادي.

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كشف خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، عن حقيقة رحيله من منصبه؛ في ظل عديد التحديات التي تواجه قلعة الراقي؛ أبرزها أزمة التعاقدات.

فتح خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، النار على حكام كلاسيكو السعودية الكبير، أمام عملاق الرياض النصر.

شهد كلاسيكو المملكة العربية السعودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وضيفه الأهلي، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مساء اليوم الجمعة.

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، أنه يشعر بخيبة أمل إزاء تعادل النصر في اللحظات الأخيرة، منوهًا بأن الراقي كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، في ظل المستوى الذي قدمه الفريق.

إنه الحظ يا سادة، الذي حرم الأهلي من اقتناص النقاط الثلاث في مباراة النصر، بعد إحراز الأصفر لهدف التعادل في الدقيقة 90+9، الأمر الذي دفع الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، لإطلاق صافرة النهاية فور تسجيل التعادل.

"اللعنة مستمرة".. نعم؛ هكذا يُمكن وصف سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام عملاق الرياض النصر، في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو المملكة الكبير.