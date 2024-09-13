"أشعر بخيبة أمل" .. يايسله يكشف ثغرة الأهلي ويستغل "لقطة كيسييه" لانتقاد حكام قمة النصر!

مدرب الأهلي يكشف رأيه في أداء إيفان توني أمام النصر..

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الأهلي، أنه يشعر بخيبة أمل إزاء تعادل النصر في اللحظات الأخيرة، منوهًا بأن الراقي كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، في ظل المستوى الذي قدمه الفريق.

وانتزع النصر تعادلًا مع الأهلي بنتيجة (1-1)، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث تقدم فرانك كيسييه للأهلي في الدقيقة 57، فيما جاء هدف التعادل عن طريق بسام الحريجي بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 90+9.

واعترف يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بأن النصر خصم قوي، وكان من الصعب أن يواصل الهجوم عليه لـ98 دقيقة، مضيفًا أن لاعبي الأصفر لعبوا على إرسال عدة كرات خلف رباعي الدفاعي، ليصنعوا فرصًا على مرمى إدوارد ميندي، وسيتم تحليل ذلك الأمر.

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في المقابل، انتقد يايسله، الطاقم التحكيمي الذي قاده الروسي سيرجي كاراسيف، بقوله إن بعض القرارات تحسم نتيجة المباراة، وإنه تحدث مع الحكم بشأن وجود خطأ لصالح كيسييه، وكذلك احتساب الحكم لدقيقتين زائدتين عن الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث قرر الحكم احتساب 8 دقائق، فيما استمر اللعب حتى الدقيقة العاشرة.

وتحدث مدرب الأهلي بشأن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي خاض أولى مبارياته أمام النصر، قائلًا إنه لا يُفضل الحديث عن اللاعبين بشكل فردي، ولكن توني قدم أداءً جيدًا رغم انضمامه مؤخرًا.

ووجه يايسله رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا إنهم كانوا رائعين مع الفريق في قمة النصر، وهذا يعكس اتحادهم كفريق وكتلة واحدة، متعهدًا بتعويضهم في المباريات المُقبلة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتي النصر في المركز السادس، برصيد 5 نقاط.