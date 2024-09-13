كلاسيكو ممل .. "وسط النصر نائم مع لويس كاسترو وروح كيسييه تفشل في إنقاذ الأهلي من لعنة الـ4 سنوات"

تعادل ممل بين النصر والأهلي..

"اللعنة مستمرة".. نعم؛ هكذا يُمكن وصف سقوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام عملاق الرياض النصر، في اللحظات الأخيرة من كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي تعادل (1-1) مع مستضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

هدف الأهلي جاء في الدقيقة 57 من عمر الكلاسيكو، وبتسديدة صاروخية من النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل أن يُعادل النصر النتيجة، في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بواسطة ظهير الراقي بسام الحريجي، بـ"الخطأ في مرماه".

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وبهذه النتيجة.. وصل العالمي إلى النقطة الخامسة من "فوز وتعادلين"، بينما حصد الراقي نقطته الرابعة؛ بعد تحقيقه انتصارًا وحيدًا فقط، مقابل تعادل وهزيمة.

وبعيدًا عن حسابات النقاط؛ فشل الفريق الأهلاوي في كسر لعنته أمام النصر، والمستمرة منذ 4 سنواتٍ تقريبًا، وتحديدًا منذ شهر ديسمبر من عام 2020.

ويعود آخر فوز للأهلي على الفريق النصراوي، إلى الجولة الثامنة من مسابقة الدوري، للموسم الرياضي 2020-2021؛ حيث لعب الناديان 6 مباريات بعدها، فاز العالمي "4 مرات"، مقابل تعادلين.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر القاتل أمام الأهلي، في كلاسيكو المملكة الكبير، مساء اليوم الجمعة..