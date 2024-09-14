إعلامي سعودي يفتح النار على خالد العيسى: لا يصلح لرئاسة الأهلي .. ووزارة الرياضة أحرجته

"وزارة الرياضة سددت ديونًا على الأهلي بقيمة 300 مليون ريال"

فتح الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي، النار على خالد العيسى رئيس النادي الأهلي، مؤكدًا أن رد المؤسسة الرياضية على تصريحاته الأخيرة، كشف ضعف إدارته للنادي.

وقال الأحمدي في تصريحات لبرنامج "برا الـ18" على فضائية "SSC": "خالد العيسى لم يكن موفقًا في تصريحاته الأخيرة ضد المؤسسة الرياضية، من المؤلم أن يتحدث رئيس نادٍ بحجم الأهلي بهذا الشكل، وزارة الرياضة لا تتحدث إلا نادرًا، لكنها ردت بكلام يجعل جماهير الأهلي قلقة على مستقبل ناديها".

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع سالم الأحمدي: "رئيس الأهلي ادعى أنه تسلم النادي وفي خزينته 7 آلاف ريال، وأنا واثق بأن هذا الرقم خاطئ تمامًا وكان النادي لديه أموالًا أكثر بكثير، الأربعين قضية التي يتحدث عن حلها، وزارة الرياضة هي من قامت بسدادها وهي من أنهت القضايا مع الفيفا، لذلك كان عليه نسب الفضل لأهله".

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وأردف: "وزارة الرياضة سددت ديونًا على الأهلي بقيمة 300 مليون ريال وليس مجلس الإدارة، هناك تضليل واضح في كلام العيسى، يتولى رئاسة شركة الأهلي منذ عامين ولم يخاطب الوزارة عن ملف العاملين في النادي".

وواصل الأحمدي: "برنامج الاستقطاب التابع لوزارة الرياضة هو من أحضر المحترفين لنجوم الأهلي وآخرهم ألكسندر وإيفان توني، وعلى مسؤوليتي هذا البرنامج منح الأهلي والاتحاد ضمانات مالية لإبرام الصفقات، العميد تحرك وأنهى صفقاته والأهلي تأخر كثيرًا".

وختم: "ما يحدث في الملعب نتاج لما يحدث في الغرف الإدارية، هل يعقل أن الأهلي علم بموعد مباراته مع بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أغسطس ويتحرك لحجز الملعب يوم 2 سبتمبر؟.. العيسى للأسف الشديد أقل من شغل مقعد رئيس النادي الأهلي، ولا يصح أن يسيئ لجمهور الأهلي أو الإعلام الرياضي".