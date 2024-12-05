أخبار الأهلي اليوم | هجوم جديد على خالد العيسى، وحقيقة خلافة مدرب أتالانتا لماتياس يايسله

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 5 ديسمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
الهلال يحتاجه قبل كأس العالم للأندية .. "مركز واحد" يشعل السباق مع النصر والأهلي في الشتوية
هذا تشتعل المنافسة مبكرًا؟
الموضوع يُستكمل بالأسفل
على غرار دوري روشن .. كريستيانو رونالدو يشجّع نجوم العالم على لعبة UFL من أجل "ثورة كرة القدم"
أبرز امتيازات UFL، ودور رونالدو كسفير للعبة..
"ما قام به خالد العيسى ليس طبيعيًا" .. عضو شرف الأهلي يُعلن استعداده لرئاسة الراقي ويُهاجم الإدارة
عضو شرف الأهلي يُطالب بالسير على خطى الهلال
وكيل جاسبيريني يرد رسميًا .. حقيقة خلافة مدرب أتالانتا لماتياس يايسله في الأهلي
مستقبل يايسله غامض مع الأهلي في ظل فشل التتويج بأي لقب..
"لن تُجرى صفقات ضخمة" .. معلومة صادمة بشأن الانتقالات الشتوية في دوري روشن!
معلومة صادمة لأندية دوري روشن
من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!
اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24
رسميًا | "الهلال ليس المستفيد الوحيد!" .. قرار استثنائي من الاتحاد السعودي في الميركاتو بسبب مونديال الأندية 2025
الهلال يستعد للمشاركة العالمية الرابعة..
بعد إعلان تاليسكا وديميرال رفضهم رسميًا .. فنربخشه يستهدف نجم جديد في الأهلي!
هل يرحل نجم الأهلي إلى فنربخشه؟
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.