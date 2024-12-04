بعد إعلان تاليسكا وديميرال رفضهم رسميًا .. فنربخشه يستهدف نجم جديد في الأهلي!

هل يرحل نجم الأهلي إلى فنربخشه؟

يستهدف نادي فنربخشه التركي نجمًا جديدًا في صفوف الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن فنربخشه بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يستهدف التعاقد مع أندرسون تاليسكا نجم النصر، وميريح ديميرال مدافع النادي الأهلي، ولكن الثنائي نفى تلك الأخبار.

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وأشارت صحيفة "SPORT" الإسبانية، إلى أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هو أحد العناصر المرشحة للرحيل عن دوري روشن السعودي، في ظل اهتمام فنربخشه التركي به.

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وأضافت الصحيفة أن فيرمينو قد يعود إلى أوروبا مجددًا، وأن فنربخشه هو النادي الأقرب لضمه، في ظل حاجة المدرب جوزيه مورينيو لخدماته.

وقد يقرر فيرمينو صاحب الـ33 عامًا الرحيل عن الأهلي، من أجل العودة إلى أوروبا من بواب فنربخشه، بعد أن قضى موسمًا ونصف الموسم مع الراقي.