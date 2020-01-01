أخبار الأهلي اليوم | "الأحمر رفض التخلي عن أبو تريكة لضمي"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 26 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 26 إبريل 2020 ..

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فيديو | معلول لرامز: أفضل عضة الثعبان على التوقيع للزمالك

استضاف رامز جلال، مقدم برنامج المقالب الشهير، علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري، في إحدى حلقاته وخيره بين التوقيع للزمالك أو العض من الثعبان. التفاصيل هنا

الدفاع الجديدي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي حول أزارو

كشف نادي الدفاع الجديدي المغربي عن اقترابه من التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي حول نسبته المالية من عقد إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير. التفاصيل هنا

كيف ومتى سيعود الدوري، وهل يُمنح اللقب للأهلي؟ حسام الزناتي يُوضح

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الدوري المصري هذا الموسم صعبة لعدة أسباب أبرزها تأثير ذلك السلبي على جدولة الموسم القادم من البطولة. التفاصيل هنا

عمرو زكي: الأهلي رفض التخلي عن أبو تريكة لضمي

كشف عمرو زكي أن نادي لوكوموتيف موسكو عرضه على الأهلي مقابل ضم الثنائي محمد عبد الله ومحمد أبو تريكة لكن النادي المصري رفض الأمر تمامًا، مشيرًا كذلك إلى رفضه الانضمام للفريق الأحمر بسبب رغبته اللعب للزمالك وحصوله على وعد من مرتضى منصور بضمه ذلك الوقت.

فايلر يرفض الأجانب في الدفاع ويشترط وجودهم في الهجوم

أفادت مصادر صحفية أن رينيه فايلر رفض ضم أي لاعب أجنبي في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، مشترطًا كذلك ضم جناح أجنبي من خارج الدوري المصري.