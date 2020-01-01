كيف ومتى سيعود الدوري، وهل يُمنح اللقب للأهلي؟ حسام الزناتي يُوضح

الدوري المصري متوقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن عودة الدوري المصري هذا الموسم صعبة لعدة أسباب أبرزها تأثير ذلك السلبي على جدولة الموسم القادم من البطولة.

الدوري المصري متوقف حاليًا شأنه شأن جميع البطولات والمنافسات الكروية في العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد أكد الزناتي أن السيناريو الخاص بعودة البطولة جاهز للتنفيذ.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 2 "الدوري المصري مختلف عن جميع البطولات الأخرى بسبب العدد الكبير من المباريات المتبقية في الموسم، تحديدًا 149 مباراة تمثل نصف المباريات".

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وعن الموعد المقترح، قال الزناتي "عودة التدريبات في رمضان صعبة جدًا لظروف كثيرة، لذا الفرصة الأقرب لعودة النشاط ستكون عقب العيد".

واصل "جهزت السيناريو الخاص بعودة الدوري حال تم إقرار استئناف النشاط، يعتمد على حاجة الأندية لفترة إعداد لا تقل عن 4 أسابيع ستبدأ بعد العيد، مما يعني أن عودة الدوري ستكون في 27 يونيو القادم، وسنحدد ملاعب بعينها لإحتضان المباريات والأقرب أن تكون في القاهرة لكثرة الملاعب والفنادق".

"المشكلة الكبيرة في الموسم القادم، لأن ما سيحدث هذا الموسم سيؤثر سلبًا على الموسم القادم خاصة مع عدم علمنا حتى الآن بمواعيد مباريات الأندية القارية واللقاءات الخاصة بمنتخب مصر".

أتم في تلك النقطة "نحتاج شهرين من اللعب لإنهاء الموسم بحيث تُلعب مباراة كل يومين أو ثلاثة، وهذا سيمثل حملًا كبيرًا على اللاعبين وسيؤثر على حالتهم الفنية والبدنية فيما بعد".

وحول إمكانية إلغاء الموسم وتتويج الأهلي بطلًا له كونه متصدر البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، قال الزناتي "لا يوجد لائحة في العالم أجمع تُحدد ما يجب أن يحدث في مثل هذا الوضع".

"وجهة نظري الشخصية أن الموسم مازال في منتصفه ولذا يصعب جدًا منح اللقب للفريق المتصدر، هل من الممكن احتساب فريق فائز في مباراة بعد تقدمه 2-0 في الشوط الأول؟ أعتقد أن العدل هو إلغاء الدوري وجميع نتائجه خاصة أن المشكلة ليست فقط في الصدارة بل في الهبوط كذلك".