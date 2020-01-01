محمد فضل: شعبيتي تأثرت سلبيًا بسبب اتحاد الكرة

فضل يتحدث عن الأزمات التي واجهها اتحاد الكرة الفترة الماضية.

أكد محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، على أنه فقد جزء من شعبيته، بسبب منصبه، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي أخطأ بسبب البيان الذي أصدره، عقب تأجيل مباراة الزمالك في الدور الأول.

فضل قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "خسرت جزء من شعبيتي بعد الإشادة الكبيرة بي، عقب كأس أمم إفريقيا، بسبب فترة العمل داخل اتحاد الكرة، وهو الحائط المائل للجميع وليس له شعبية".

عضو اللجنة المؤقتة تابع: "لا أندم على تجربتي بالعمل داخل اتحاد الكرة، وأعمل بمبدأ واحد دائمًا في كافة المواقف التي تعرض أمامي".

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محمد فضل أردف: "مجلس إدارة الأهلي أصدر في أحد المرات بيانًا خاطئًا، بسبب تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك بالدور الأول، لأن القلعة الحمراء كانت غير مقتنعة بأن التأجيل جاء لأسباب أمنية، رغم أنني دائم التواصل مع المسؤولين".

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وأوضح فضل بأنه كان متواصلًا بشكل دائم مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وأحمد وأمير مرتضى منصور نجلي رئيس نادي الزمالك بشأن تلك الأزمة.

واختتم فضل تصريحاته قائلًا: "عمرو الجنايني يتواصل بشكل دائم مع رئيس الزمالك، بالرغم من كل ما يُقال، وكل ما يحدث داخل الغرف المغلقة يختلف عن ما يتم إعلانه".

يذكر أن محمد فضل كان يترأس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، حيث نال إشادة الجميع، بسبب التنظيم الرائع.