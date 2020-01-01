أخبار الأهلي اليوم | "مذبحة الأجانب"، وراتب حسن القيد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ...

الكشف عن راتب حسن القيد مع الأهلي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن تعاقد الأهلي مع حسن القيد لاعب الشباب المعار لأبها جاء بتوصية من المدير الفني فلادان ميلويفيتش بعد رؤيته اللاعب خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري السعودي.

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وأوضحت الرياضية أن اللاعب الشاب سيحصل على 650 ألف ريال سعودي كراتب سنوي خلال تواجده مع الأهلي.

هل تحدث "مذبحة" الأجانب في الأهلي؟

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن هناك اتجاهًا داخل إدارة الأهلي بالتخلي عن جميع اللاعبين الأجانب في الفريق والتعاقد مع سبعة جدد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأضافت أن طلب عمر السومة الرحيل وهو أفضل أجانب الفريق فتح الباب للقيام بـ "مذبحة الأجانب"، خاصة مع الحديث عن فسخ عقدي جوزيف دي سوزا ودجانيني تافاريس وتمرد يوسف بلايلي.

وقد تحدثت المصادر عن إمكانية الإبقاء فقط على الظهير الأيسر لوكاس ليما بعد مستواه المميز هذا الموسم.

صالح المطلق: أحمد موسى خيار ممتاز للأهلي

أشاد المدرب السعودي صالح المطلق بمفاوضات الأهلي للتعاقد مع أحمد موسى لاعب النصر، مشيرًا إلى أنه خيار مناسب جدًا والأفضل لتعويض عبد الفتاح عسيري المنتقل للنصر.

مضيفًا لصحيفة الرياضية السعودية حول تراجع مستواه مع النصر "قد يقدم موسى وجهًا مختلفًا في الأهلي إذا انتقل إليه، لأن مستوى اللاعب يرتبط بالمكان والظروف وتعليمات المدرب، مع عدم إغفال قابلية اللاعب للتغيُّر".

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