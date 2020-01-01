حلول معقدة وطريق سحري .. سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دوري أبطال آسيا

هل يستطيع الأهلي التأهل إلى دوري أبطال آسيا؟

تشهد الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منافسة على جميع الأصعدة بعد حسم الهلال لقب البطولة وخطفه من حامل اللقب النصر الذي حققه في الموسم الماضي.

ستجد منافسة على الهروب من الهبوط للدرجة الأدنى، ومنافسة من أجل خطف مقعدًا آسيويًا بشكل مباشر وآخر يرغب في ضمان الحصول على مركز يؤهله إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا.

فماذا عن الأهلي؟، الأهلي مصيره والتأهل إلى دوري أبطال آسيا في يده وليس يتحكم فيها نادٍ آخر، حيث هو يحتل حاليًا المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا وأمامه فرصة ذهبية لتعزيز موقفه، ونرصد لكم خلال التقرير التالي سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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1 – الفوز = التأهل مباشرة

فوز الأهلي على الرائد في لقاء الغد بختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يؤهله مباشرة إلى دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة لضمانه المركز الثالث في الترتيب خلف الهلال والنصر.

سيرتفع رصيد الأهلي وقتها إلى 50 نقطة وتاركًا الرائد مهددًا بعدم الصعود إلى آسيا بسبب اقتراب كلًا من الوحدة والفيصلي في حالة الفوز.

2 – تأهل مباشر رغم التعادل

تعادل الأهلي أمام الرائد يرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وينتظر نتائج كلًا من الوحدة أمام الحزم والفيصلي أمام أبها.

وسقوط كلًا من الوحدة والفيصلي بالتعادل أو الهزيمة يصعد بالأهلي مباشرة إلى دوري أبطال آسيا، دون الدخول في حسابات أخرى.

3 – تعادل = تأهل غير مباشر أو ضياع الحلم الآسيوي

الوحدة يمتلك 46 نقطة ويواجه الحزم الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى وليس له طموحات في المباراة، في حالة الفوز سيكون رصيده 49 نقطة متخطيًا الأهلي تاركه يصارع على المركز الرابع للتأهل إلى "ملحق" الآسيوي.

الفيصلي صاحب المركز السادس أمام أبها الذي ضمن البقاء ولن يكون له أملًا في التأهل آسيويًا، فلن يكون لديه دوافع كبيرة من أجل خطف الـ3 نقاط أكثر من الفيصلي صاحب الـ45 نقطة، حيث سيرتفع رصيده إلى 48 نقطة متساويًا مع الأهلي، والصدمة هنا أن تساوي النقاط بين الفيصلي والأهلي تلعب المواجهات المباشرة لصالح الفيصلي حيث انتهى مباراة الدور الأول بفوز الراقي 3 – 1 والدور الثاني فوز الفيصلي بهدفين دون رد في أرضه.

فأمل الأهلي هنا أن في حالة فوز الوحدة، تعثر الفيصلي من أجل خطف مركز الملحق الآسيوي.

4 – الهزيمة

إذا سقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام الرائد لن يكون أمامه سوى سيناريو واحدًا فقط من أجل التأهل إلى آسيا وهو عن طريق الملحق بهزيمة كلًا من الوحدة والفيصلي أمام الحزم وأبها وهو من الصعب أن يحدث كما شرحنا من قبل.

ولكن الأصعب سيكون في حالة هزيمة الأهلي من المحتمل أن يتراجع حتى المركز السادس، حيث سينتقل الرائد بعد فوزه على الأهلي مباشرة إلى دوري أبطال آسيا.

أما عن مقعد الملحق فسيكون الصراع بين الوحدة والفيصلي، في حالة تعادل الوحدة وتعثر الفيصلي، سيتسوى الوحدة مع الأهلي في النقاط بـ47 نقطة، تلعب المواجهات المباشرة لصالح الوحدة حيث فاز على الراقي ذهابًاوستصعد به للملحق الآسيوي وتطيح بالأهلي.

أما في حالة فوز الفيصلي سيصعد إلى الملحق برصيد 48 نقطة تاركًا خلفه الوحدة والأهلي.