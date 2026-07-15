Mosaab Salah

Kooora Genel Yayın Yönetmeni

Spor gazeteciliğine 2016 yılında başladım. Özellikle İspanyol futbolu ve Avrupa liglerine odaklandım. 2021’de SEO alanına geçiş yaptım ve 2025’te genel yayın yönetmeni oldum.

Futbola olan tutkum 2006’da Iniesta ile başladı. Barcelona’ya olan bağlılığım o günden beri sürüyor. 2017’deki PSG geri dönüşü en unutulmaz anımdır.

Taktik analiz ve SEO üzerine uzmanlaştım.

Favori kadrom: Neuer; Alves, Van Dijk, Piqué, Lahm; Busquets, Iniesta, Xavi; Messi, Ronaldo, Cristiano.

Öne çıkan yazılarım:

– Neymar’ın çöküşü…

– Barcelona’nın ekonomik krizi…

– Cristiano Ronaldo’nun açıklaması…