2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek... Maçı yayınlayacak kanallar, beklenen kadrolar ve karşılaşma tarihleri

Futbolseverler, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde heyecan verici bir karşılaşma bekliyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 11 Haziran'da başlayan bu yılki turnuvadan itibaren Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 48'e çıkarmaya karar verdi.

İspanya milli takımı, Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu ve 2010 Güney Afrika’dan bu yana ilk, toplamda ise ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Arjantin Milli Takımı ise geçen turnuvadaki başarısını tekrarlayarak İngiltere’yi mağlup etti ve üst üste iki kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Aşağıdaki haberimizde, İspanya ile Arjantin/İngiltere arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin tarihini, maçı yayınlayacak kanalları, beklenen kadroları ve iki takımın geçmiş karşılaşmalarını ele alıyoruz.