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world cup trophyGetty Images
Mosaab Salah

Çeviri:

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek... Maçı yayınlayacak kanallar, beklenen kadrolar ve karşılaşma tarihleri

İspanya - Arjantin
İspanya
Dünya Kupası
Arjantin
İspanya
ABD
Arjantin

İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali hakkında bilmeniz gereken her şey... Yayın yapacak kanallar, tahmini kadrolar ve maç tarihleri...

Futbolseverler, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finalinde heyecan verici bir karşılaşma bekliyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 11 Haziran'da başlayan bu yılki turnuvadan itibaren Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 48'e çıkarmaya karar verdi.

İspanya milli takımı, Fransa’yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu ve 2010 Güney Afrika’dan bu yana ilk, toplamda ise ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Arjantin Milli Takımı ise geçen turnuvadaki başarısını tekrarlayarak İngiltere’yi mağlup etti ve üst üste iki kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Aşağıdaki haberimizde, İspanya ile Arjantin/İngiltere arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin tarihini, maçı yayınlayacak kanalları, beklenen kadroları ve iki takımın geçmiş karşılaşmalarını ele alıyoruz.

  • İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali ne zaman?

    2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maç, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York/New Jersey Stadyumu'nda gerçekleşecek.

     Maç, Suudi Arabistan saatiyle tam saat 22:00'de, Birleşik Arap Emirlikleri saatiyle ise 23:00'de başlayacak.

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  • 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maçı hangi kanallar yayınlayacak?

    beIN SPORTS kanalları ağı, 2026 Dünya Kupası maçlarının yayın haklarına sahiptir ve Dünya Kupası finali beIN SPORTS MAX üzerinden yayınlanacaktır.

    Ağ, beIN SPORTS MAX 1, beIN SPORTS MAX 2, beIN SPORTS MAX 3 ve beIN SPORTS MAX 4 kanallarını Arapça yorumlu yayınlara ayırırken, beIN SPORTS MAX 5'te İngilizce, beIN SPORTS MAX 6'da ise Fransızca yorumlu yayınlar yer alacak.

    Ayrıca final maçı, ücretsiz olarak izlenebilen beIN FIFA WORLD CUP kanalından da yayınlanacak.


  • 2026 Dünya Kupası finalini yayınlayacak olan açık yayın kanalları BeIN Sports’un yayın frekansları nelerdir?

    2026 Dünya Kupası'nı yayınlayan ücretsiz kanalı izleyebilirsiniz 

    Nilesat'ta yayın yapan yeni ücretsiz BeIN Sports kanalının frekansı

    KanalbeIN Sports FIFA Dünya Kupası
    UyduNilesat
    Frekans12245
    PolarizasyonDikey (V)
     Kodlama27500
    Modül2/3 – DVB-S2 8PSK

    Arabsat'ta yayınlanan yeni ücretsiz BeIN Sports kanalının frekansı

    KanalbeIN Sports FIFA Dünya Kupası
    UyduArabsat
    Frekans10850
    PolarizasyonDikey (V)
     Kodlama27500
    Modül2/3 – DVB-S2 8PSK

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  • İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finali maçının canlı yayınını internet üzerinden nasıl izleyebilirsiniz?

    2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maçı TOD TV uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

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    MaçTarihYayıncı KanallarStadyum
    İspanya - Arjantin19 Temmuz 2026
    Pazar 22:00 Suudi Arabistan, 23:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		beIN FIFA WORLD CUPMetLife - New York/New Jersey
    beIN 4K HDR
    beIN SPORTS MAX 1
    beIN SPORTS MAX 2
    beIN SPORTS MAX 3
    beIN SPORTS MAX 4

  • İspanya’nın 2026 Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu

    İspanya milli takımı, 7 puanla 8. grubu lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

    La Roja, turnuvaya Cabo Verde ile golsüz berabere kalarak başladı, ardından Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti ve son turda Uruguay'ı 1-0 yendi.

    32'li turda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti; çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 yenerek eledi; çeyrek finalde ise Belçika'yı 2-1 mağlup etti.

    Yarı finalde ise Fransa’yı her açıdan üstünlük kurarak mağlup etti ve finale yükseldi.

  • Arjantin’in 2026 Dünya Kupası Finali’ne Giden Yolu

    Arjantin milli takımı, 10. grubu 9 puanla tam puanla lider tamamlayarak 2026 Dünya Kupası finaline yükseldi.

    Tango dansçıları, turnuvaya Cezayir'i 3-0 yenerek başladı, ardından Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve son olarak Ürdün'ü 3-1 yendi.

    32'li turda ise Arjantin Milli Takımı, Yeşil Burun Adaları ile karşılaştı ve uzatmalara uzayan maçta 3-2 galip geldi, Ardından 16'lı turda, 80. dakikaya kadar 2-0 geride olmasına rağmen Mısır milli takımını eleyerek skoru tersine çevirip 3-2 galip geldi ve çeyrek finalde uzatmalara gidilen maçta İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.

    Yarı finalde ise İngiltere’yi mağlup ederek finale yükseldi.

  • İspanya ile Arjantin’in Dünya Kupası ve diğer turnuvalardaki karşılaşmalarının geçmişi

    İki ülke, Dünya Kupası'nda daha önce sadece bir kez, 1966 turnuvasının grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve o maçta Arjantin 1-0 galip gelmişti; geri kalan karşılaşmalar ise dostluk maçı niteliğindeydi.

    İki takım toplam 14 maçta karşı karşıya geldi; bu maçların 6'sını İspanya, 6'sını Arjantin kazandı, 2'si ise berabere sonuçlandı.

    TurnuvaMaç Sayısıİspanya'nın galibiyetleriArjantin'in galibiyetleriBeraberlik
    Dünya Kupası1010
    Hazırlık maçları13652
    Toplam14662

  • 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımının Arjantin karşısında sahaya çıkması beklenen kadro

    Teknik direktör Luis de la Fuente’nin aşağıdaki oyunculara güvenmesi bekleniyor:

    4-3-3 dizilişi
    KaleciUnai Simón
    SavunmaPedro Porro - Aymeric Laporte - Pau Kubarsi - Marc Cucurella
    Orta sahaRodri - Fabián Ruiz - Dani Olmo
    ForvetLamine Yamal - Mikel Oyarzabal - Alex Peña

  • 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında Arjantin milli takımının beklenen kadrosu

    Teknik direktör Lionel Scaloni’nin aşağıdaki oyunculara güvenmesi bekleniyor:

    4-2-3-1 dizilişi
    KaleciEmiliano Martínez
    DefansNahuel Molina - Cristian Romero - Lisandro Martínez - Nicolás Tagliafico
    Orta sahaLeandro Paredes - Rodrigo De Paul
    Orta sahaLionel Messi - Enzo Fernández - Alex Mac Allister
    ForvetJulian Álvarez

  • Geçmişteki Dünya Kupası finallerinin sonuçları neydi?

    1930’daki ilk turnuvadan bu yana Dünya Kupası’nı kazanan sadece sekiz ülke var; bunların başında, 5 kez şampiyon olarak Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke olan Brezilya geliyor. İlk şampiyonluklarını 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında elde ettiler. Samba dansçıları, Pelé, Ronaldo ve Romário gibi yetenekleri dünyaya kazandırdı.

    Brezilya’yı, dört şampiyonlukla İtalya ve Almanya takip ediyor; Almanya’nın üç şampiyonluğunu Batı Almanya olarak kazanmış olmasına rağmen, onları üç şampiyonlukla Arjantin, ardından iki şampiyonlukla Uruguay ve Fransa izliyor; İngiltere ve İspanya milli takımları ise birer kez şampiyon oldu.

    YılEv SahibiŞampiyonFinal Sonucuİkinci
    1930UruguayUruguay4-2Arjantin
    1934İtalyaİtalya2 - 1 (uzatmaların ardından)Çekoslovakya
    1938Fransaİtalya4-2Macaristan
    1950BrezilyaUruguay2-1Brezilya
    1954İsviçreBatı Almanya3-2Macaristan
    1958İsveçBrezilya5-2İsveç
    1962ŞiliBrezilya3-1Çekoslovakya
    1966İngiltereİngiltere4-2 "Uzatma"Batı Almanya
    1970MeksikaBrezilya4-1İtalya
    1974Batı AlmanyaBatı Almanya2-1Hollanda
    1978ArjantinArjantin3-1 "Uzatma"Hollanda
    1982İspanyaİtalya3-1Batı Almanya
    1986MeksikaArjantin3-2Batı Almanya
    1990İtalyaBatı Almanya1-0Arjantin
    1994Amerika Birleşik DevletleriBrezilya0-0 "3-2 penaltılar"İtalya
    1998FransaFransa3-0Brezilya
    2002Güney Kore ve JaponyaBrezilya2-0Almanya
    2006Almanyaİtalya1-1 "5-3"Fransa
    2010Güney Afrikaİspanya1-0 "Uzatma"Hollanda
    2014BrezilyaAlmanya1-0 "Uzatma"Arjantin
    2018RusyaFransa4-1Hırvatistan
    2022KatarArjantin3-3 (4-2) penaltılarFransa

  • Tarih boyunca Dünya Kupası’nın kazananları kimlerdir?

    Milli TakımŞampiyonİkinciÜçüncüDördüncü
    Brezilya5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)2 (1950, 1998)2 (1938, 1978)2 (1974, 2014)
    Almanya4 (1954, 1974, 1990, 2014)4 (1966, 1982, 1986, 2002)4 (1934, 1970, 2006, 2010)1 (1958)
    İtalya4 (1934, 1938, 1982, 2006)2 (1970, 1994)1 (1990)1 (1978)
    Arjantin3 (1978, 1986, 2022)3 (1930, 1990, 2014)  
    Fransa2 (1998, 2018)2 (2006, 2022)2 (1958, 1986)1 (1982)
    Uruguay2 (1930, 1950)  3 (1954, 1970, 2010)
    İngiltere1 (1966)  2 (1990, 2018)
    İspanya1 (2010)  1 (1950)
    Hollanda 3 (1974, 1978, 2010)1 (2014)1 (1998)
    Macaristan 2 (1938, 1954)  
    Çekoslovakya 2 (1934, 1962)  
    İsveç 1 (1958)2 (1950, 1994)1 (1938)
    Hırvatistan 1 (2018)2 (1998, 2022) 
    Polonya  2 (1974, 1982) 
    Avusturya  1 (1954)1 (1934)
    Portekiz  1 (1966)1 (2006)
    Belçika  1 (2018)1 (1986)
    Amerika  1 (1930) 
    Chelsea  1 (1962) 
    Türkiye  1 (2002) 
    Sırbistan   2 (1930, 1962)
    Rusya   1 (1966)
    Bulgaristan   1 (1994)
    Güney Kore   1 (2002)
    Fas   1 (2022)
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