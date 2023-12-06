Michael Di Chiaro

İtalyan ve Avrupa futbol muhabiri

📝 Biyografi:

1990 yılında Bergamo’da doğdum. Büyük tutkum olan futbolu işime dönüştürme şansına ve ayrıcalığına sahip oldum. Hayatımda her şey (ya da neredeyse her şey) topun etrafında ve günlük hayatımı şekillendiren o yeşil dikdörtgenin çevresinde döner. Onsuz bir hayat mı? İmkânsız.

“Uzun vadeli projelerin” tutkunuyum — Football Manager’daki bitmek bilmeyen maratonlarımın temel taşı. Kağıt, kalem ve sırt çantasıyla Lombardia’daki amatör sahaları dolaşarak başladım. Ardından Ocak 2020’de serbest gazeteci oldum ve kariyerimde yeni bir aşamaya adım attım.

Şubat 2021’den beri GOAL ailesinin bir parçasıyım. 2024 yazından itibaren katkımı Footballco evreninde genişleterek tamamen Juventus’a adanmış bir portal olan Il Bianconero ekibine katıldım. “Yaşlı Kadın”ı yakından takip etmenin yanı sıra, büyüdüğüm ve hâlâ yaşadığım şehrin takımı olan Atalanta ile ilgili gelişmeleri de birinci elden izleme fırsatına sahibim.

🧠 Uzmanlık Alanları:

İtalyan futbolu

Uluslararası futbol

Transfer piyasası

Juventus ve Atalanta

✍🏻 Favori yazılarım:

Bitmeyen düello: Ronaldo-Iuliano çarpışmasının Inter–Juventus rekabetindeki mirası

1999 Intertoto Kupası: Juventus’un son Avrupa kupası

Kaçan fırsat: Henry’nin Udinese’ye imza atmak üzere olduğu o an

Gasperini’nin Inter dönemi: Sadece 73 gün süren başarısız bir deneyim

Kahraman ve anti-kahraman: Cristiano Doni olmak