Malik Tillman'ın Dünya Kupası serüveni hafızalara kazınacak türdendi. Bayer Leverkusen'de baskı, değişim ve düşük performansla şekillenen tuhaf bir sezonun ardından Tillman, ABD'nin modern tarihteki ikinci Dünya Kupası eleme turu galibiyetini aldığı süreçte takımın en komple orta sahası oldu. Orta saha oyuncusu, ABD'nin yaptığı hemen her şeyde kilit bir unsurdu ve enerjiye ihtiyaç duyan bir takım için gerçek bir itici güç işlevi gördü.

Ancak şimdi işler biraz garip görünüyor. Leverkusen'in yeni teknik direktörü Carles Martínez Novell ve beklentiler yüksek olacak. Bayern Münih, Bundesliga'yı kazanmanın favorisi. Ancak onların altında, kalan üç Şampiyonlar Ligi bileti için açık bir yarış var gibi görünüyor. Tillman kulüpten ayrılma ihtimali gibi sürpriz bir senaryonun kapısını kapatmamış olsa da, bu sezon ondan gelecek her katkı tarihi Alman ekibini yeniden Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonuna taşımada büyük önem taşıyacaktır.

Ancak bu hafta sonu rol oynayacak tek Amerikalı o değil. Kıtanın dört bir yanına yayılmış olağan USMNT oyuncuları da var. Antonee Robinson'ın Chelsea karşısındaki kaotik performansının ardından biraz form bulması gerekiyor. Brenden Aaronson'ın ise bir kez daha gol katkısı vermesi iyi olur. Ve sonra, PSV'den ayrılacağı yönündeki iddialarla anılmasına rağmen gol atmayı sürdüren Ricardo Pepi'nin ilginç durumu var.

Lafı daha fazla uzatmadan, GOAL bu hafta sonu yurt dışında forma giyen Amerikalılarla ilgili öne çıkan başlıkları sizler için derledi.