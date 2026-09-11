Xavi Espart: Barcelona, La Masia'dan yeni Philipp Lahm'ı çıkarmış olabilir

Resmen A takıma yükseltilip 12 numaralı forma verilen oyuncunun, Avrupa Şampiyonası'ndaki ivmesini koruyabilmek için yaz tatilinden vazgeçtiği bildirildi. Bu karar karşılığını verdi ve hazırlık dönemi boyunca sağ bekte görev alacak kadar güven kazandı.

"Flick'in bana duyduğu güveni hissediyorum ve A takımda kalmak istiyorum; fırsatları değerlendirmek gerekiyor" dedi. "Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğümden beri burada yüzde 100'ümü vermeye, buraya ait olduğumu ve neler yapabileceğimi göstermeye çalıştım. Şimdilik mutluyum ama futbol günlük bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim."

Birmingham ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan oyuncu, topla sakin kaldı ve Championship ekibi kanattan gelmeye ya da ceza sahasına girmeye çalıştığında rakibine adeta yapıştı. İçe kat eden bir bek gibi oynadığında da, merkezden tempoyu belirlediğinde de kusursuz geçişleri Flick'i etkiledi. Alman teknik adam da sonrasında genç oyuncunun "bize üst düzey bir futbolcu olduğunu açıkça gösterdiğini" söyledi.

Sağ bek, İspanya şampiyonu için sorunlu bir bölge olmuştu. Kulübün mali kaynakları yazın Rodri, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin transferine yönlendirildi; bu da Jules Kounde ile Joao Cancelo'yu bu rol için doğal seçenek olan diğer tek isimler olarak bıraktı.

Ancak şaşırtıcı şekilde Espart'tan doldurması istenen yer burası olmadı. Şu ana kadar La Liga'daki dört maçın tamamında Alejandro Balde'nin yerine sol bekte görev yaptı.

Elche karşısında güçlü bir görüntü verdi ve ilk asistini yaptı; ceza sahası yayının kenarındaki Fermin'e gönderdiği çapraz pasla 5-0'lık galibiyette skoru tamamlayan golün hazırlayıcısı oldu.

Dört gün sonra Athletic Club karşısında bunun ardından cesur bir performans sergiledi. Fiziksel mücadelelere girdi, atakların kurulmasına katkı verdi ve zaman zaman bir şeyler yaratmak için merkezden ileri çıktı. Yaptığı mükemmel orta, ceza sahasında çok iyi bir pozisyondaki Raphinha'yı buldu ancak Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşu direkte patlayınca Espart asistten oldu.

Joan Garcia, 2-0'lık galibiyetteki savunma performansı için "Xavi Espart inanılmaz" dedi.

Flick ise, "Gördüklerimden çok memnunum, hatta sol bekteki oyununa biraz da şaşırdım" dedi. "Her zaman odaklanmış durumda. Çok kaliteli bir oyuncu ve savunmada bire birlerde üst düzey. Ondan çok memnunum. Tüm oyuncular gibi onun da gelişime açık yönleri var."

Birkaç gün sonra Raphinha ile yeniden uyum yakaladı; yarı alana sızıp kaptana hızlı bir pas verdi, kaptan da koşusunu tamamlayıp Rayo Vallecano karşısındaki 5-2'lik galibiyette eşitlik golünü attı.