Xavi Espart: Barcelona, La Masia'dan yeni Philipp Lahm'ı çıkarmış olabilir
Barcelona'nın altyapısından çıkan son büyük yetenek, beklenmedik bir rolde sahneye çıktı. Doğal mevkisi orta saha olan ve sağ beke dönüştürülen 19 yaşındaki Xavi Espart, sezona Hansi Flick'in savunmasının solunda başladı ve A takımda giderek daha fazla sırıtmayayan bir görüntü verdi.
Mükemmel tekniği, oyunun temposunu belirleme becerisi ve yaratıcı paslarıyla, La Masia çıkışlı klasik bir orta saha oyuncusunun tüm özelliklerini taşıyor. Ancak etkileyici çok yönlülüğü, onun jenerasyonunun Philipp Lahm'ı olarak görülmesine yol açtı.
İlk maçına yüksek baskılı bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında çıkan oyuncu, yaz aylarında İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu ve bu sezon sol bek rolünde parlamaya devam etti.
İyi bir başlangıç yaptı, peki Flick'in yeni altın çocuğundan neler bekleyebiliriz? GOAL mercek altına alıyor...
Başlangıç
Katalonya'nın başkentinde doğan Espart, tam anlamıyla bir Barcelona çocuğu.
Sekiz yaşında ünlü altyapı akademisine katıldıktan sonra, orta saha olarak gelişimini Lamine Yamal, Pau Cubarsi ve Marc Bernal ile aynı takımlarda sürdürmeye başladı. 16 yaşındayken ve çok yönlülüğüyle şimdiden tanınırken, 19 yaş altı takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi; orta saha ile sağ bek arasında görev yaptı.
Juliano Belletti altyapı takımının başına geçtikten sonra, genellikle sağ bekte olmak üzere başrolde yer aldı ve takım 2024-25 sezonunda yerel ve Avrupa'da üçleme yaptı. Geçen sezon Espart, Newcastle'ı 3-2 yendikleri maçta bir gol atıp bir de asist yaptı, kıtasal turnuvada ise Paris Saint-Germain'e karşı galibiyet golünü kaydetti. Kısa süre sonra Flick'ten çağrı aldı.
Sezonun ilk birkaç haftasını kulübede şans bulamadan geçiren yerel oyuncu, talihsiz bir diz sakatlığı yaşadığında A takımındaki ilk maçına çıkmanın eşiğindeydi. Bu sakatlık onu üç aydan fazla sahalardan uzak tuttu, ancak Flick ilk A takım maçına çıkması için onu çok fazla bekletmedi.
Büyük gelişme
Barcelona, mart ayında Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinin ilk ayağında St James' Park'ta Newcastle karşısında 1-0 gerideyken Alman teknik adam altyapının yetiştirdiği kahramanı oyuna çağırdı.
88. dakikada kaptan Ronald Araujo'nun yerine oyuna giren oyuncu, baskıyı iyi yönetti. Bek oyuncusu, Joe Willock'u taç çizgisine kadar sürükledikten sonra kayarak topu kazandı, hızla ayağa kalkıp topu Lamine Yamal'a aktardı. Dakikalar sonra Barca eşitlik golünü buldu.
Kulübün internet sitesine konuşan oyuncu, "Kendimi sahaya girerken gördüğümde buna inanamadım. Çok keyif aldım ve duygularım çok yoğundu" dedi.
Beş gün sonra Camp Nou'da Sevilla'ya karşı 5-2 kazanılan La Liga maçının tamamında oynadı. Konuk ekibin baskısı nedeniyle topla fazla vakti olmadı ve birkaç özensiz an yaşadı, ancak karşısına çıkan her top için mücadele etti ve maç ilerledikçe top ayağındayken özgüveni arttı.
Daha sonra yeniden kulübeye döndü ve Barca'nın lig şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda sadece dört kez daha forma giydi, ancak Flick'in dikkatini çektiği açıktı.
"Benim gibi genç bir oyuncu için hocanın bana duyduğu güven her şey demekti" dedi. "Ona çok minnettarım. Bana duyduğu güven, sakin kalmamı, baskı hissetmememi ve bildiğim şekilde oynamamı sağladı."
Espart, yaz aylarında Galler'de düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı İspanya'nın kazanmasında orta sahada müthiş bir performans sergiledi ve ilk 11'in değişmez isimlerinden biri oldu.
Oyuncuların arasından rahatlıkla sıyrılıyor, topun peşine düşüyor ve topu klas bir şekilde dağıtıyordu; maçları yönlendiren isimdi. Topu ustaca önüne aldıktan sonra ilk maçta ev sahibi ekibi 7-0 yendikleri karşılaşmada ilk golünü sert bir vuruşla attı, ardından Hırvatistan'a karşı yarı finalde 12. dakikada açılış golünü kaydetti.
Çoğu zaman Espart topu alıyor, başını kaldırıyor ve görüş alanında rakip 11 oyuncunun tamamını görüyordu. İster merkezden delici bir pas olsun, ister bir takım arkadaşıyla yaptığı verkaçla orta sahanın arkasına sarkmak olsun, isterse doğrudan savunmacıların arasından yaptığı basit bir çıkış olsun, genellikle tehlikeli bir atak yaratmanın bir yolunu buluyordu.
İspanya turnuva boyunca gol yemedi ve Espart Turnuvanın Takımı'na seçildi. Barcelona'ya döndüğünde fırsatını değerlendirmeye hazırdı.
Nasıl gidiyor?
Resmen A takıma yükseltilip 12 numaralı forma verilen oyuncunun, Avrupa Şampiyonası'ndaki ivmesini koruyabilmek için yaz tatilinden vazgeçtiği bildirildi. Bu karar karşılığını verdi ve hazırlık dönemi boyunca sağ bekte görev alacak kadar güven kazandı.
"Flick'in bana duyduğu güveni hissediyorum ve A takımda kalmak istiyorum; fırsatları değerlendirmek gerekiyor" dedi. "Avrupa Şampiyonası'ndan döndüğümden beri burada yüzde 100'ümü vermeye, buraya ait olduğumu ve neler yapabileceğimi göstermeye çalıştım. Şimdilik mutluyum ama futbol günlük bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim."
Birmingham ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan oyuncu, topla sakin kaldı ve Championship ekibi kanattan gelmeye ya da ceza sahasına girmeye çalıştığında rakibine adeta yapıştı. İçe kat eden bir bek gibi oynadığında da, merkezden tempoyu belirlediğinde de kusursuz geçişleri Flick'i etkiledi. Alman teknik adam da sonrasında genç oyuncunun "bize üst düzey bir futbolcu olduğunu açıkça gösterdiğini" söyledi.
Sağ bek, İspanya şampiyonu için sorunlu bir bölge olmuştu. Kulübün mali kaynakları yazın Rodri, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerin transferine yönlendirildi; bu da Jules Kounde ile Joao Cancelo'yu bu rol için doğal seçenek olan diğer tek isimler olarak bıraktı.
Ancak şaşırtıcı şekilde Espart'tan doldurması istenen yer burası olmadı. Şu ana kadar La Liga'daki dört maçın tamamında Alejandro Balde'nin yerine sol bekte görev yaptı.
Elche karşısında güçlü bir görüntü verdi ve ilk asistini yaptı; ceza sahası yayının kenarındaki Fermin'e gönderdiği çapraz pasla 5-0'lık galibiyette skoru tamamlayan golün hazırlayıcısı oldu.
Dört gün sonra Athletic Club karşısında bunun ardından cesur bir performans sergiledi. Fiziksel mücadelelere girdi, atakların kurulmasına katkı verdi ve zaman zaman bir şeyler yaratmak için merkezden ileri çıktı. Yaptığı mükemmel orta, ceza sahasında çok iyi bir pozisyondaki Raphinha'yı buldu ancak Brezilyalı oyuncunun kafa vuruşu direkte patlayınca Espart asistten oldu.
Joan Garcia, 2-0'lık galibiyetteki savunma performansı için "Xavi Espart inanılmaz" dedi.
Flick ise, "Gördüklerimden çok memnunum, hatta sol bekteki oyununa biraz da şaşırdım" dedi. "Her zaman odaklanmış durumda. Çok kaliteli bir oyuncu ve savunmada bire birlerde üst düzey. Ondan çok memnunum. Tüm oyuncular gibi onun da gelişime açık yönleri var."
Birkaç gün sonra Raphinha ile yeniden uyum yakaladı; yarı alana sızıp kaptana hızlı bir pas verdi, kaptan da koşusunu tamamlayıp Rayo Vallecano karşısındaki 5-2'lik galibiyette eşitlik golünü attı.
Güçlü yönler
Espart'ın oyunu okuması, pozisyon bilgisi ve topla farkındalığı, orta saha oyuncusu olarak altyapıda yükselirken en büyük güçlü yönleri arasındaydı. Bu özellikler, onu sağ bekte uygun bir isim haline getirdi ve burada savunmada da hücumda da güven veren bir oyuncuya dönüştü.
Genç oyuncu fiziksel mücadeleden asla kaçmıyor; topu kazanmak ve hızlı bir şekilde ileriye pas vermek için kanat oyuncularının üzerine cesurca gidiyor.
Bindiren bir bek gibi oynamıyor; bunun yerine şık kombinasyonlara giriyor, iç koridora kayıyor ya da ceza sahasına doğru dripling yapıp bir takım arkadaşını pozisyona sokuyor.
"Farklı türde bir bek olabilirim; kanat beki olmak yerine takım arkadaşlarımla merkezde bağlantı kurabilen biri," diye açıkladı.
Hem orta sahada hem de bekte pasları tehlike yaratıyor ve hızlı kararlarıyla temponun yüksek kalmasına yardımcı oluyor.
Uyum yeteneği de etkileyici oldu; orta sahadan sağ beke dönüştürüldü ve ardından sezonun başında sol bekte görevlendirildi.
"Hepiniz gördünüz: Topla olağanüstü, bekte de orta sahada da oynayabiliyor... ve bunu her zaman kusursuz yapıyor," dedi savunmacı Cubarsi, Marca'ya.
Gelişime açık
19 yaşındaki Espart fiziksel olarak hâlâ gelişimini sürdürüyor ve bu durum, La Liga’daki ilk maçlarında önemli bir endişe kaynağı gibi görünüyordu; zira zaman zaman rakipler tarafından kolayca sarsıldı. Yaz arasından dönüşünden bu yana daha güçlü ve daha heybetli görünse de hâlâ gelişim sürecindeki bir oyuncu.
Alt yaş kategorilerinde derin bölgelerden tehlikeli paslar seçmek için zamanı vardı, ancak yoğun önde baskı yapan La Liga takımları karşısında topla paniklediğine dair işaretler gösterdi ve zaman zaman yanlış pas tercihi yaptı; ya hedefini tutturamadı ya da topu zaten baskı altındaki bir takım arkadaşına verdi.
Üst düzey futbolun temposuna hâlâ uyum sağlıyor ve büyük maçlarda bir zaaf olabilir, özellikle de sağ bekte; burada zorlanması halinde Barca açık verecektir.
Sıradaki…
Mevkisinin değişmesi, hücumcu yapısı ve topla olan temiz oyunu, onun Bayern Münih ve Almanya efsanesi Philipp Lahm ile kıyaslanmasına yol açtı.
Flick yaz aylarında, "Xavi'yi oynarken gördüğümde, topla sahip olduğu özgüveni gerçekten çok beğeniyorum" dedi. "Bana Philipp Lahm'ı hatırlatıyor, çünkü 6 numara ya da 2 numara olarak oynayabiliyor. Onu topla da topsuz da izlemeyi seviyorum."
Lahm da profesyonel kariyerine sol bekte başlamış, ardından sağ tarafta parlamış ve daha sonra Pep Guardiola tarafından orta sahaya çekilmişti. O dönem Flick'in yardımcılığını yaptığı Almanya Teknik Direktörü Joachim Low da Guardiola'nın izinden giderek onu görkemli 2014 Dünya Kupası serüvenlerinin büyük bölümünde bu bölgede kullandı.
Mükemmel yakın top kontrolü, oyunu yönlendirme becerisi ve pozisyon esnekliğiyle birlikte, Flick'in Espart'ı kendi joker oyuncusuna dönüştürmeyi umduğu görülüyor ve ilk işaretler umut verici.
Sırada ne var?
Espart, bu sezon Barcelona'nın La Liga'daki ilk dört maçının her dakikasında sahada kaldı, ancak Flick onu aşırı yüklememeye özen gösterdi ve çarşamba günü Feyenoord'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyette yedek kulübesinde bıraktı.
Bu temkinli yaklaşımın, Espart en üst seviyede tam bir sezonun gereklerine uyum sağlarken devam etmesi bekleniyor. Sol bekteki hiyerarşide Balde'nin önüne geçti, ancak Flick hafta ortasında gerekmesi halinde Cancelo'ya bu rolde yeniden görev verebileceğine hâlâ güvendiğini gösterdi.
"Şimdilik mutluyum ama futbol günü gününe yaşanan bir şey ve burada kalmak için yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim" dedi geçen ay. "Burada başarmak çok zor ama asıl zor olan, bu oyuncuların belirlediği yüksek standartlar nedeniyle burada kalmak.
"Günün sonunda burası Barcelona, dünyanın en iyi takımı ve beklenti her gün var.
"Asla gardınızı düşüremezsiniz."
Sonunda sol bekte mi istikrar kazanacağı, sağ tarafa mı döneceği yoksa orta sahaya mı geçeceği belirsiz olsa da zekâsı ve çok yönlülüğü Flick'e değerli seçenekler sunuyor.