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Tottenham WSL 1:1Getty/GOAL

Tottenham 'kendine çeki düzen verdi': Peki WSL'deki cam tavanını kırabilecek mi?

Kuzey Londra ekibinin projesinde bir sonraki büyük adımı atabilmesi için İngiltere'nin “Dört Büyük”ünden puan almaya başlaması gerekiyor.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • Manchester City, Chelsea, Arsenal ve Manchester United, Kadınlar Süper Ligi'nde son sekiz sezonun yedisinde ilk dört sırayı oluşturdu. Ancak her yeni sezon öncesinde bu sıralamayı kimin bozabileceği tartışılıyor. Geçtiğimiz yaz birçok kişi bu takımın Tottenham olabileceğini düşünüyordu.

    Bir yandan London City Lionesses göz ardı edilmesi imkânsız bir transfer dönemi geçirirken, Tottenham geçen sezonu, söz konusu “büyük dörtlü” dışındaki diğer tüm takımların en az dokuz puan önünde beşinci sırada bitiren kadrosunu sessiz sedasız güçlendirdi. Golcü forvetler Shekiera Martinez ve Kirsty Hanson, yetenekli oyun kurucu Victoria Pelova ve Fransa millî takımında forma giyen savunmacı Alice Sombath gibi isimlerin katılımıyla Tottenham için etkileyici bir yaz oldu.

    Ancak dört maçta 15 gol atıp yalnızca iki gol yiyerek 10 puan topladığı yenilgisiz başlangıcın ardından, London City'ye 6-1 ve Chelsea'ye 6-2 kaybetmesiyle tanıdık bir soru yeniden gündeme geldi. Tottenham, WSL'de ilk kez üst üste iki maçta altışar gol yedi.

    Tottenham son yıllarda hem saha içinde hem de saha dışında büyük ilerleme kaydetti. Geçen yıl Martin Ho yönetimindeki ilk sezonu da heyecanı daha da artırdı. Ancak bu sezon London City'nin de arasına katılabileceği üst düzey takımlara karşı aldığı sonuçlar tatmin edici olmaktan uzak. Tottenham, yedi yıl önce üst lige yükselmesinden bu yana WSL'de Chelsea, Arsenal ve Manchester kulüpleriyle oynadığı maçlarda yalnızca iki galibiyet ve altı beraberlik alırken 46 kez yenildi.

    Cumartesi günü Tottenham, kuzey Londra derbisinde Arsenal'i konuk edecek; rakibi şu sıralar ciddi bir formsuzluk içinde. Bu, Ho'nun takımına ağır yenilgilerden ders çıkarabildiğini ve önündeki görünmez engeli aşabileceğini kanıtlayacak ses getirici bir sonuç alabileceğini göstermek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

  • Bolca ilerleme

    Cathinka Tandberg Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    Tottenham, son yıllarda özellikle saha dışında ve takım çevresinde önemli ilerleme kaydetti.

    Spurs kadrosunda takımın son yıllardaki gelişimini anlatabilecek Drew Spence'ten daha iyi biri yok. Yeni sezon öncesinde kaptanlığa getirilen ve kulüpte en uzun süredir forma giyen oyuncu olan Spence, takımın ligi beşinci sırada bitirdiği bir sezonun ardından 2022'de kulübe katıldı. O tarihten bu yana takımın ligdeki performansı kelimenin tam anlamıyla inişli çıkışlı oldu: Spence'in dört sezonunda sırasıyla 9., 6., 11. ve 5. sırada yer aldı. Ancak saha dışındaki gelişim kesintisiz sürdü.

    Spence, sezon öncesinde GOAL'e şunları söyledi: “Bu kulübe geldiğimde başlıca nedenlerden biri, yönetim kurulunun ilerleme konusunda istekli olmasıydı. Bu benim için önemliydi. Özellikle Martin geldikten sonra her alanda bir ilerleme çabası olduğunu düşünüyorum. Bu, beslenme uzmanlarıyla, aramıza katılan teknik antrenörlerle ya da salonda nasıl çalıştığımızla ilgili olabilir. Pek çok farklı unsur bir araya geldi. Tottenham'daki dönemim boyunca muhtemelen şu anda en üst düzey ortamda olduğumuzu düşünüyorum.”

  • Bir kimlik oluşturmak

    Martin Ho Tottenham Women 2025-26
    Getty Images

    Ho, geçen sezonun başında Tottenham'a geldiğinden bu yana takıma damgasını vurdu ve güçlü bir kimlik kazandırdı.

    Bu yaklaşımın sahada istikrarlı bir ilerlemeye dönüşebileceği hissediliyor. Geçmiş yıllarda, özellikle de önceki teknik direktör Robert Vilahamn yönetiminde 2024’te FA Cup finaline uzanan süreçte önemli başarılar yaşandı. Ancak her sezonun sonundaki lig sıralaması, istikrar eksikliğini ortaya koyuyor.

    Spence, sezon başlamadan önce bu yıl söz konusu durumun pek değişmeyeceğinden emindi. Tottenham’ın puan tablosunda kendisinden aşağıdaki takımlara karşı gösterdiği istikrar, sağlam bir temel oluşturuyor. Ho yönetiminde şekillenen oyun kimliği de sonraki adımlara dair büyük bir güven veriyor.

    Tottenham’ın geçen sezonki en golcü oyuncusu Olivia Holdt, yaz aylarında, “Martin geldi, biz de kendimize çeki düzen vermeye başladık. İyi oyunculara, iyi bir ekibe ve çevremizde iyi bir ortama sahip, gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösterdik,” dedi.

    Spence’e göre Ho, takımın “ne yapmak istediğine dair net bir kimliğe” sahip olmasını sağladı. Kaleci Lize Kop da aynı noktaya dikkat çekti: “İçinde çalışabileceğimiz net bir çerçeve var ve bence bu, oyuncular olarak bize yardımcı olabilir.”

    Bu kimliği oluşturmak, Ho’nun da ilk sezonundan çıkardığı önemli derslerden biriydi. Yaz aylarında en büyük kazanımlarının ne olduğu sorulduğunda gazetecilere şöyle konuştu: “Muhtemelen takımın dayanıklılığı ve kulübün bütünüyle uyum sağlamak için gerçekleştirmek istediğimiz kimlik değişimi. [Bu,] kulübün değerlerini ve inançlarını gerçekten hayata geçirmek, ardından daha büyük maçlara çıktığımızda herkesin gelişimini görebileceğimiz bir düşünce biçimi ve muhtemelen bir zihniyet geliştirmeye çalışmak demekti. Bunu yaparken de yaptıklarımızı değiştirmeden net, dürüst ve kendimize özgü yanımızı korumak istedik.”

  • Büyük maçla ilgili sorular

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super League 2026/27
    Getty Images Sport

    Tüm ilerlemeye rağmen Tottenham, WSL’nin geleneksel dört büyüğüne karşı sonuç almakta zorlandı.

    Asıl soru işaretleri bu büyük maçlarda sürüyor. Tottenham, WSL'de ‘Dört Büyükler’e karşı oynadığı 54 maçın yalnızca ikisini kazandı. Bu galibiyetlerin sonuncusu Aralık 2023'te, diğeri ise Eylül 2021'de geldi. Bu maçların 10'u Ho yönetiminde oynandı; Tottenham bu karşılaşmalarda üç beraberlik ve yedi yenilgi aldı.

    Elbette eski Brann teknik direktörünün göreve gelir gelmez İngiltere'nin en iyi takımlarına karşı istikrarlı sonuçlar almasını kimse beklemiyordu. Özellikle de devraldığı Tottenham, WSL'yi sondan ikinci sırada bitirmişti. Yine de bu maçlarda iyi performanslar sergilendi. Manchester United deplasmanında 3-0 öne geçip bir şekilde sahadan yalnızca bir puanla ayrılmaları bunun en çarpıcı örneğiydi.

    Kop, “Geçen sezon Chelsea'ye karşı evimizde oynadığımız maçta bile topa çok sahip olduk. Bence özellikle ilk yarıda daha iyi takım bizdik,” diye ekledi.

    Şimdi bu maçlarda ilerleme kaydetme isteğinin güçlü olduğu açık. Ho, bu sezon öncesinde WSL'de ligin üst yarısındaki yerlerini korumanın ve kupa organizasyonlarında ileri turlara ulaşmanın yanı sıra, “büyük maçlarda” “performansı yükseltmek” ve “daha istikrarlı olmak” istediğini dile getirdi.

    Kaptanı da aynı fikirdeydi. Spence, GOAL'e yaptığı açıklamada, “İyi performanslar sergiledik ama istediğimiz sonuçları tam olarak alamadık. Bence bu yıl yapmamız gereken şey bu. Bu yıl bunu başaramazsak benim gözümde başarısızlık olur,” dedi.

  • Başarı arayışında

    Martin Ho Toko Koga Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    Tottenham, bu büyük maçlarda iyi performanslar sergileyip zaman zaman etkili oynadı ancak çok gol yemesi sorun oldu.

    Ardından Tottenham’ın bunu nasıl yapacağı sorusu gündeme geliyor. Rakibi zorlayıp farklı bir yoldan sonuç almak için uygulamaya çalıştığınız değerlerden ve oyun tarzından uzaklaşır mısınız? Yoksa uzun vadede fayda sağlayacağı için kendi yöntemlerinize bağlı mı kalırsınız? Bu, futbolda sıkça görülen bir açmaz.

    Ho ikinci yaklaşımı tercih ediyor. Tottenham’ın pazar öğleden sonra Chelsea ile başa baş mücadele ettiği anlarda bunun nedeni açıkça görülüyordu. Maçın ardından, “Oyunun içindeydik, pozisyonlar ve fırsatlar yaratıyorduk. Onları geriye itiyor, baskımızla sorun yaşamalarına neden oluyorduk diye düşündüm” dedi. Haklıydı da.

    Ancak Chelsea’nin kısa sürede bulduğu goller, Tottenham’ın maçtan puansız ayrılmasına ve üst üste ikinci kez altı gol yemesine yol açtı. Bu, takım için yeni bir durum da değil. Tottenham, mart ayında Manchester City ve Arsenal’a yenildiği üst üste iki WSL maçında beşer gol yiyerek bunu ilk kez yaşamıştı. Geçen sezonun başında Manchester City karşısında da beş gol yemişti.

  • İnce ayarlar ve iyileştirmeler

    Drew Spence Tottenham Women 2026-27
    Getty Images

    Tottenham kaptanı Spence, takımın hedefleri konusunda gerçekçi olmasını istiyor ancak kendisi de adım adım gelişmeyi hedefliyor.

    Geride kurulan savunmalara karşı büyük zorluk yaşayan Arsenal karşısında bu hafta sonu bir şey değişecek mi? Yoksa Tottenham yine sahaya çıkıp büyük bir takımı, doğru oyun anlayışı olarak gördüğü şekilde yenmeye mi çalışacak? İkinci ihtimal daha yüksek. Chelsea karşısındaki ilk 60 dakika da Ho ve takımının bu yaklaşımın doğru olduğuna inanması için yeni bir neden sunmuş olacak.

    Ancak bunun için başka alanlarda da gelişim şart. Ho, pazar günü takımın seviyesindeki “düşüşten”, bazı “özensiz hareketlerden” ve gol yedikten sonra zihinsel olarak “yeterince hızlı toparlanamamasından” yakındı. Bunların hepsi Chelsea'nin dokuz dakikalık bir bölümde üç gol atarak maçı koparmasına olanak tanıdı.

    Örneğin Tottenham'dan bu sezon ilk üçe sıçraması beklenmiyor. Geçmişte birçok takım, bunu başarmak için gereken adımın büyüklüğünü göz ardı ederek iddialı tahminlerde bulundu ve sezon ilerledikçe kendini gülünç duruma düşürdü.

    Nitekim Spence, sezon öncesinde GOAL'e konuşurken bu konuda doğru dengeyi kurmaya özen gösterdi. “Hedeflerimiz konusunda gerçekçi olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. “Elbette her seviyede ve her kulvarda mücadele etmek istiyoruz ama mesele sonraki adımları aşama aşama atmak.”

    Yeniden ligin üst yarısında bitirmek, kupa turnuvalarında iyi sonuçlar almak ve Ho yönetiminde oyun kimliğini daha da geliştirmek, manşetlere taşınacak hedefler olmasalar da üzerinde çalışılması gereken önemli konular. Ancak bu ligdeki daha köklü takımlara karşı daha iyi sonuçlar almak da önemli. Spence, “Mesele, bir puanı nasıl üç puana, mağlubiyeti nasıl beraberliğe çevireceğimiz” dedi. “Bunun gibi küçük ayarlamalar yapmak gerekiyor.”

    Bu proje şimdiden büyük heyecan yaratıyor. Tottenham bunu nasıl yapacağını çözdüğünde ise heyecan çok daha artacak. Sonuçta bu, şimdiden umut vadeden yolculuğunda Tottenham'ın bir sonraki büyük adımı atmasına yardımcı olacak kilit unsurlardan biri gibi görünüyor.