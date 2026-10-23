Manchester City, Chelsea, Arsenal ve Manchester United, Kadınlar Süper Ligi'nde son sekiz sezonun yedisinde ilk dört sırayı oluşturdu. Ancak her yeni sezon öncesinde bu sıralamayı kimin bozabileceği tartışılıyor. Geçtiğimiz yaz birçok kişi bu takımın Tottenham olabileceğini düşünüyordu.

Bir yandan London City Lionesses göz ardı edilmesi imkânsız bir transfer dönemi geçirirken, Tottenham geçen sezonu, söz konusu “büyük dörtlü” dışındaki diğer tüm takımların en az dokuz puan önünde beşinci sırada bitiren kadrosunu sessiz sedasız güçlendirdi. Golcü forvetler Shekiera Martinez ve Kirsty Hanson, yetenekli oyun kurucu Victoria Pelova ve Fransa millî takımında forma giyen savunmacı Alice Sombath gibi isimlerin katılımıyla Tottenham için etkileyici bir yaz oldu.

Ancak dört maçta 15 gol atıp yalnızca iki gol yiyerek 10 puan topladığı yenilgisiz başlangıcın ardından, London City'ye 6-1 ve Chelsea'ye 6-2 kaybetmesiyle tanıdık bir soru yeniden gündeme geldi. Tottenham, WSL'de ilk kez üst üste iki maçta altışar gol yedi.

Tottenham son yıllarda hem saha içinde hem de saha dışında büyük ilerleme kaydetti. Geçen yıl Martin Ho yönetimindeki ilk sezonu da heyecanı daha da artırdı. Ancak bu sezon London City'nin de arasına katılabileceği üst düzey takımlara karşı aldığı sonuçlar tatmin edici olmaktan uzak. Tottenham, yedi yıl önce üst lige yükselmesinden bu yana WSL'de Chelsea, Arsenal ve Manchester kulüpleriyle oynadığı maçlarda yalnızca iki galibiyet ve altı beraberlik alırken 46 kez yenildi.

Cumartesi günü Tottenham, kuzey Londra derbisinde Arsenal'i konuk edecek; rakibi şu sıralar ciddi bir formsuzluk içinde. Bu, Ho'nun takımına ağır yenilgilerden ders çıkarabildiğini ve önündeki görünmez engeli aşabileceğini kanıtlayacak ses getirici bir sonuç alabileceğini göstermek için mükemmel bir fırsat sunuyor.