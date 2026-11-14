Ronaldinho'nun dönüşü: Halkla ilişkiler hamlesi mi, gerçek bir geri dönüş mü?

Ravenna bu yılın haziran ayında Ronaldinho'yu transfer ettiğini açıkladığında, genel kanı bunun bir tür reklam hamlesi olduğuydu. Tüm zamanların en sevilen futbolcularından birinin 46 yaşında sahalara döneceğine kimse gerçekten inanmıyordu.

Ancak görünüşe göre geri dönüş gerçekten yaşanıyor. Ronaldinho, İtalya'nın doğu kıyısında bulunan ve daha önce hiç Serie A'da oynamamış üçüncü lig ekibinde futbol kariyerine devam edecek.

Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani, bu hayli sıra dışı hikâyenin en başından beri “hayallerinin” Ronaldinho'nun yerel rakipleri Forli ile oynayacakları derbide ilk maçına çıkması olduğunu söylemişti. 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibi oyuncunun pazar günü Bruno Benelli'deki Serie C karşılaşmasında bir süre forma giymesi bekleniyor. Böylece bu hayalin gerçekleşmesi de bekleniyor.

Peki, neler oluyor? Ronaldinho neden emeklilikten dönüyor? Bu sadece tek maçlık bir dönüş mü? Yoksa gerçekten tam anlamıyla sahalara mı dönüyor?