Ronaldinho'nun dönüşü: Halkla ilişkiler hamlesi mi, gerçek bir geri dönüş mü?

Şimdilik elbette gözler, Ronaldinho'nun pazar günü söz verdiği gibi yeniden sahaya çıkmasında. Ravenna teknik direktörü Andrea Mandorlini, eski Paris Saint-Germain yıldızının “yaklaşık yarım saat” oynayacağını söylüyor. Oysa Ronaldinho, cuma günü özel jetle gelişinden bu yana yalnızca bir kez antrenman yaptı.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde biletler normal fiyatlarının iki katından fazlasına satılırken, özellikle bu maç için geçici bir tribün de kuruldu. Tribüne elbette ‘R10’ adı verildi. Cipriani ise çoğu zaman “fark edilmediğini” açıkça kabul ettiği bir lige futbol dünyasının ilgisinin yönelmesinden özellikle gurur duyuyor.
“Ronaldinho ve Ravenna'nın Dünya Kupası sırasında dünya çapında manşetlere çıkması, taşra futbolunun her yerde ilgi çekebileceğini gösterdi,” diye savundu. “İlgiyi üzerimize çekebilirsek yayın haklarından sponsorluklara ve seyirci sayısına kadar tüm lig bundan yararlanır.”
Bu açıdan Ronaldinho'nun dönüşü, en azından Ravenna açısından, çok daha büyük bir hedefe giden yolda ilk adım. “Açıkça söyleyeceğim, çünkü kamuoyu önünde taahhütte bulunduğumda daha iyi çalışıyorum: Ravenna Serie A'ya yükselmeli ve zamanla Avrupa düzeyinde mücadele etmeli,” dedi Cipriani. “Bu, sabır ve sağlam bir yapı gerektirecek ama ilerlediğimiz yön bu.
“Ronaldinho, formamızı yalnızca bir geceliğine giyen bir oyuncudan fazlası. O, bu projede küresel elçimiz ve uzun vadeli ortağımız.”
Cipriani, Ravenna'nın İtalyan futbolunda üst basamaklara çıkmak için Ronaldinho'nun çekim gücünden fazlasına ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu yüzden Milan'ın efsanevi eski CEO'su ve sportif direktörü Ariedo Braida'yı başkan yardımcılığı görevini üstlenmeye ikna etmek de onu neredeyse aynı ölçüde heyecanlandırdı. Braida artık 80 yaşında, ancak projeye yalnızca dahil olması bile Ravenna'nın ‘yeni Como’ olarak anılmaya başlamasına yol açan girişime olağanüstü bir güvenilirlik katıyor.
“Bu kesinlikle bizi gururlandırıyor, ancak temel fark, kulübümüzün sahiplerinin yerel olması ve toplumla derin bağlarının bulunması,” dedi Cipriani, Gazzetta'ya. “Ravenna benim evim ve hayatım boyunca hayalim, bölgedeki her genç futbolseveri şehrimizin kulübünün taraftarı yapmaktı. Önümüzde, tesislerimizden başlayarak yapılacak çok iş var.
“Harika bir iş çıkaran genel menajerimiz Paolo Scocco, ocak ayına kadar hazır olması gereken yeni ve modern antrenman merkezimizin yapımını denetliyor. Ardından stadyuma odaklanacağız. Şu anda Benelli'deki yenileme çalışmalarını tamamlıyoruz, ancak hedefimiz ofisleri ve bir Hotel Cipriani'yi de içeren yepyeni bir stadyum inşa etmek.
“Dolayısıyla pek çok fikrimiz ve büyük hedeflerimiz var. Ronaldinho projesi yalnızca başlangıç.”