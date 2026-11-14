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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

Ronaldinho'nun dönüşü: Halkla ilişkiler hamlesi mi, gerçek bir geri dönüş mü?

46 yaşındaki eski futbolcu on yılı aşkın süre önce futbolu bırakmıştı ancak İtalya'nın alt lig takımlarından Ravenna, bu hafta sonu yeniden sahaya çıkacağını söylüyor.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Ravenna bu yılın haziran ayında Ronaldinho'yu transfer ettiğini açıkladığında, genel kanı bunun bir tür reklam hamlesi olduğuydu. Tüm zamanların en sevilen futbolcularından birinin 46 yaşında sahalara döneceğine kimse gerçekten inanmıyordu.

    Ancak görünüşe göre geri dönüş gerçekten yaşanıyor. Ronaldinho, İtalya'nın doğu kıyısında bulunan ve daha önce hiç Serie A'da oynamamış üçüncü lig ekibinde futbol kariyerine devam edecek.

    Ravenna Başkanı Ignazio Cipriani, bu hayli sıra dışı hikâyenin en başından beri “hayallerinin” Ronaldinho'nun yerel rakipleri Forli ile oynayacakları derbide ilk maçına çıkması olduğunu söylemişti. 2005 Ballon d'Or ödülünün sahibi oyuncunun pazar günü Bruno Benelli'deki Serie C karşılaşmasında bir süre forma giymesi bekleniyor. Böylece bu hayalin gerçekleşmesi de bekleniyor.

    Peki, neler oluyor? Ronaldinho neden emeklilikten dönüyor? Bu sadece tek maçlık bir dönüş mü? Yoksa gerçekten tam anlamıyla sahalara mı dönüyor?

  • Jogo bonito’nun vücut bulmuş hâli

    FBL-WC2010-QUALIFIERS-BRA-ECU
    AFP

    Ronaldinho, olağanüstü yetenekleri kadar gülümsemesiyle de hayranlık uyandırıyor.

    Cipriani, Haziran 2024'te memleketinin kulübünü satın aldığında hedefinin “Ravennalı gençlere futbolu sevdirmek” olduğunu söylemişti. Ona göre bunu yapmanın, çocukluğunda hayranlık duyduğu bir oyuncuyu transfer etmekten daha iyi bir yolu olabilir miydi?

    “Ronaldinho kadar futbol sevgisi aşılayan başka bir oyuncu olduğunu sanmıyorum,” dedi New York merkezli iş insanı Gazzetta dello Sport'a. Ona katılmamak zor.

    Futbol dünyasında Ronaldinho'yu sevmeyen birini bulmak kolay değil. O, dünyanın dört bir yanında hayranlık duyulan ender isimlerden biri. Çünkü adeta ‘jogo bonito’nun vücut bulmuş hâli, tek başına bir futbol şöleni.

    Ancak Cipriani'nin planında çok açık bir sorun vardı: Ronaldinho, 2018'de 37 yaşındayken futbolu bıraktı ve 2015'te Fluminense'den ayrıldığından beri profesyonel bir maça çıkmadı. Yine de ikili, Ronaldinho'nun Temmuz 2008 ile Ocak 2011 arasındaki iki buçuk yıllık AC Milan döneminde sık sık gittiği ünlü ‘Giannino’ restoranının eski ortaklarından Lorenzo Tonetti aracılığıyla tanıştıktan sonra “samimi bir dostluk” kurmuştu.

    Bu nedenle Cipriani, Ravenna ile profesyonel futbola dönmesini önerdiğinde Dünya Kupası şampiyonu “hemen evet dedi”. “Ronnie'yle işler böyle yürür,” dedi Cipriani Il Resto del Carlino'ya. “Eğlenme ve insanları heyecanlandırma fırsatı varsa, sonuna kadar var.”

  • Sadece bir pazarlama hamlesi değil

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO
    AFP

    Ronaldinho, Ravenna'ya yalnızca oyuncu olarak katılmadı; kulübe hissedar da oldu.

    Ronaldinho'nun hayat dolu kişiliği herkesçe biliniyor. Ağustos ayında Ravenna'da ilk kez boy gösterdiği gösterişli basın etkinliğinde kahraman gibi karşılanması onu gözle görülür biçimde duygulandırdı. “İşte bu yüzden geri döndüm!” dedi gazetecilere, kendisini görmek için gelen taraftarları kastederek. “Şimdi anlıyor musunuz?”

    Ancak gazetecilerin tam olarak anlayamadığı nokta, Ronaldinho'nun gerçekten ciddi bir maçta bir dakika bile oynayıp oynamayacağıydı. Cipriani, kulüp için en az bir kez sahaya çıkacağını, pazar gününün nasıl geçeceğine bağlı olarak daha fazla da oynayabileceğini söyledi. Bununla birlikte anlaşmanın futboldan daha fazlasını kapsadığını açıkça kabul etti.

    “Kendi spor giyim markası R10'u da piyasaya sürmek istiyor,” dedi Ravenna başkanı Gazzetta'ya. “Michael Jordan modeline benzer bir şey düşünün. Bu spor giyim ürünlerini giyen ilk takım da Ravenna olacak.”

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ortaklığın bu ayağı şimdiden kelimenin tam anlamıyla kazanç sağlamaya başladı. İtalyan rock grubu Maneskin'den Damiano David, ağustos ayında sosyal medyada “[R10 Ravenna] formasını nereden alabilirim?!” diye sordu. Cevap ise hiçbir yerdi; sınırlı sayıda üretilen formanın ilk partisi çoktan tükenmişti.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, o zamandan beri stoklar yenilendi. Artık hem internette hem de bu hafta sonu oynanacak derbiye yönelik talebi karşılamak için ek locaların kurulduğu statta Ronaldinho'yla ilgili çok sayıda ürün satışta. Bu, Ronaldinho için iki kat iyi haber; çünkü Ravenna'ya yalnızca oyuncu olarak katılmıyor.

    “Ronaldinho buraya belirli ve romantik bir hedefle geldi: Kariyerinin son golünü atmayı denemek,” dedi Cipriani. “Ancak buradaki rolü yalnızca göstermelik bir jest ya da insanların bizden söz etmesini sağlayacak bir pazarlama hamlesi değil. Ronaldinho kulübe hissedar olacak.”

  • Sıradaki Como?

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISING
    AFP

    Ravenna şu anda Serie C B Grubu’nda ikinci sırada, ancak nihai hedefi İtalya’nın en üst ligine yükselmek ve ardından Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmak.

    Şimdilik elbette gözler, Ronaldinho'nun pazar günü söz verdiği gibi yeniden sahaya çıkmasında. Ravenna teknik direktörü Andrea Mandorlini, eski Paris Saint-Germain yıldızının “yaklaşık yarım saat” oynayacağını söylüyor. Oysa Ronaldinho, cuma günü özel jetle gelişinden bu yana yalnızca bir kez antrenman yaptı.

    Şaşırtıcı olmayan bir şekilde biletler normal fiyatlarının iki katından fazlasına satılırken, özellikle bu maç için geçici bir tribün de kuruldu. Tribüne elbette ‘R10’ adı verildi. Cipriani ise çoğu zaman “fark edilmediğini” açıkça kabul ettiği bir lige futbol dünyasının ilgisinin yönelmesinden özellikle gurur duyuyor.

    “Ronaldinho ve Ravenna'nın Dünya Kupası sırasında dünya çapında manşetlere çıkması, taşra futbolunun her yerde ilgi çekebileceğini gösterdi,” diye savundu. “İlgiyi üzerimize çekebilirsek yayın haklarından sponsorluklara ve seyirci sayısına kadar tüm lig bundan yararlanır.”

    Bu açıdan Ronaldinho'nun dönüşü, en azından Ravenna açısından, çok daha büyük bir hedefe giden yolda ilk adım. “Açıkça söyleyeceğim, çünkü kamuoyu önünde taahhütte bulunduğumda daha iyi çalışıyorum: Ravenna Serie A'ya yükselmeli ve zamanla Avrupa düzeyinde mücadele etmeli,” dedi Cipriani. “Bu, sabır ve sağlam bir yapı gerektirecek ama ilerlediğimiz yön bu.

    “Ronaldinho, formamızı yalnızca bir geceliğine giyen bir oyuncudan fazlası. O, bu projede küresel elçimiz ve uzun vadeli ortağımız.”

    Cipriani, Ravenna'nın İtalyan futbolunda üst basamaklara çıkmak için Ronaldinho'nun çekim gücünden fazlasına ihtiyaç duyduğunun farkında. Bu yüzden Milan'ın efsanevi eski CEO'su ve sportif direktörü Ariedo Braida'yı başkan yardımcılığı görevini üstlenmeye ikna etmek de onu neredeyse aynı ölçüde heyecanlandırdı. Braida artık 80 yaşında, ancak projeye yalnızca dahil olması bile Ravenna'nın ‘yeni Como’ olarak anılmaya başlamasına yol açan girişime olağanüstü bir güvenilirlik katıyor.

    “Bu kesinlikle bizi gururlandırıyor, ancak temel fark, kulübümüzün sahiplerinin yerel olması ve toplumla derin bağlarının bulunması,” dedi Cipriani, Gazzetta'ya. “Ravenna benim evim ve hayatım boyunca hayalim, bölgedeki her genç futbolseveri şehrimizin kulübünün taraftarı yapmaktı. Önümüzde, tesislerimizden başlayarak yapılacak çok iş var.

    “Harika bir iş çıkaran genel menajerimiz Paolo Scocco, ocak ayına kadar hazır olması gereken yeni ve modern antrenman merkezimizin yapımını denetliyor. Ardından stadyuma odaklanacağız. Şu anda Benelli'deki yenileme çalışmalarını tamamlıyoruz, ancak hedefimiz ofisleri ve bir Hotel Cipriani'yi de içeren yepyeni bir stadyum inşa etmek.

    “Dolayısıyla pek çok fikrimiz ve büyük hedeflerimiz var. Ronaldinho projesi yalnızca başlangıç.”